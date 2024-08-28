В Атырау трое подростков утонули в реке

В 05.36 пожарные расчеты по повышенному рангу были направлены на тушение пожара в одном из кафе в микрорайоне Тастак-1

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Алматы. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня рано утром произошло возгорание кровли отдельно стоящего кафе "Маида" на улице Фурката в Ауэзовском районе Алматы. Об этом сообщили в городском ДЧС.





По данным ведомства, произошел переход огня на кровлю рядом стоящего частного жилого дома.





Пожар локализован в 07.00, ликвидирован в 07.12 на общей площади 500 квадратных метров. Огонь угрожал перейти на соседние дома, но их удалось отстоять от уничтожения. Причина пожара устанавливается", - проинформировали в ДЧС.





Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара были задействованы 44 человека личного состава ДЧС и 14 единиц техники.



