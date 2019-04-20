Атырау. 19 апреля. Kazakhstan Today - В Атырауской области сильным ветром сорвало кровли двух средних школ, передает Kazakhstan Today.

"18 апреля в селе Х. Ергалиев Исатайского района Атырауской области в результате порывистого ветра до 18 метров в секунду произошел срыв кровли в средней школе имени Г. Масалимова на площади 45 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС.

Также, по данным ведомства, 18 апреля в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области в результате порывистого ветра до 21 метра в секунду на территории СШ №4 произошел срыв кровли с отдельно стоящего двухэтажного здания на площади 261 квадратный метр. Жертв и пострадавших нет.

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