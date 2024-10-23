22.10.2024, 20:06 16056
В Атырауской области суд вынес приговор задавившему подростка полицейскому
Фото: МВД РК
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Атырау. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области рассмотрено уголовное дело в отношении полицейского, который во время патрулирования совершил смертельный наезд на ребенка, сообщает пресс-служба суда.
Инспектор группы патрульной полиции Кызылкогинского районного отдела полиции в ходе патрулирования на служебной автомашине вместе с напарником заметил, что мотоциклом управляет несовершеннолетний и перевозит еще двоих несовершеннолетних. По звуковому сигналу полицейские потребовали остановиться. Однако водитель, не подчиняясь законным требованиям сотрудника полиции, продолжил движение.
При преследовании подсудимым несовершеннолетний нарушитель ПДД выехал на обочину дороги и, не справившись с управлением мотоцикла, упал на землю.
В тот момент инспектор, не соблюдая меры безопасности, грубо нарушив ПДД, совершил наезд на несовершеннолетнего, который в результате погиб на месте происшествия, не приходя в сознание.
Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет.
Гражданский иск удовлетворен частично.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее в Астане произошла авария, в результате которой погиб мужчина, выполнявший дорожные работы.
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23.10.2024, 12:47 2831
Угрожал оружием и связями: пьяного депутата задержали в Карагандинской области
Фото: Pixabay.com
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Караганда. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат районного маслихата был задержан полицией Карагандинской области за хулиганство.
Об инциденте с пьяным депутатом написал Telegram-паблик "Вечерняя Караганда". По данным источника, причиной конфликта стало то, что на трассе Нура - Ахметаул машину депутата обогнал другой водитель. Нетрезвый народный избранник догнал мужчину в селе Ахметаул и, приставив ему к голове ствол автомата, стал угрожать, что уничтожит всех, кто проявляет к нему неуважение.
Помимо огнестрельного оружия депутат угрожал мужчине и большим охотничьим ножом. На депутатские крики и истерику стали собираться соседи и горячая молодежь Ахметаула. Дело могло закончиться грандиозной дракой. К счастью, депутата утихомирили женщины и старики", - сообщает паблик.
Инцидент прокомментировали в ДП Карагандинской области.
21 октября в поселке Ахметауыл Нуринского района Карагандинской области произошел инцидент, в ходе которого неизвестный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, якобы угрожал оружием 60-летнему местному жителю. Сотрудниками полиции подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 38-летний депутат районного маслихата", - сообщили в полиции.
В отношении депутата составлен административный материал по статье "Мелкое хулиганство". Он арестован на 15 суток. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статьям "Угроза" и "Незаконное ношение огнестрельного оружия". В настоящее время все доводы потерпевшего тщательно проверяются.
Уголовное дело находится на контроле руководства департамента полиции Карагандинской области.
Напомним, в феврале в Акмолинской области замакима арестовали и лишили прав за пьяное вождение.
22.10.2024, 11:04 21256
Подозреваемый в изнасиловании малолетней сбежал из ИВС в Талгаре
Фото: telegram/police_almobl
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Алматы. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Талгаре из изолятора временного содержания сбежал подозреваемый в изнасиловании малолетней девочки. До этого беглец пытался совершить самоубийство.
О побеге сообщили в Instagram-паблике полиции Алматинской области.
Из изолятора временного содержания совершил побег подозреваемый в совершении изнасилования, гражданин К. В связи с этим введен план "Сирена". На ключевых маршрутах выставлены блок-посты, и все силы и средства направлены на поиск и задержание беглеца. Вместе с тем, для выяснения обстоятельств побега назначена служебная проверка. Ситуация находится на контроле руководства областного департамента полиции", - сообщили в полиции Алматинской области.
В паблике kris_p_talgar опубликовали видео, на котором видно, что полиция осматривает машины на Талгарском тракте. Из-за этого вечером на дороге образовалась километровая пробка.
Полиция также разместила ориентировку на сбежавшего из ИВС предполагаемого насильника.
Департаментом полиции Алматинской области за совершение побега из изолятора временного содержания разыскивается Қалмырзаев Бекарыс Сәбитұлы, 30.05.1998 года рождения. Если у вас есть информация о местонахождении разыскиваемого, просьба немедленно сообщить в полицию по следующим телефонам: +7 727 727 90 44, +7 777 427 2915, +7 778 900 02 55 или 1022", - сообщили в полиции.
21.10.2024, 16:34 36556
Массовое отключение электричества произошло в Астане
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Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители района Алматы в Астане остались без электроснабжения. Причины отключения выясняются.
По информации Астана-РЭК, 21 октября в 15.06 в районе Алматы произошло технологическое нарушение, в результате которого без электроснабжения остались потребители в районе аллеи Мынжылдык и проспекта Тауелсиздик, улиц Кордай и Байтурсынова.
В 15.32 было осуществлено переключение на резервное питание. В настоящее время проводятся работы по выяснению и устранению причины", - сообщили в компании.
Напомним, в июле без электричества осталась часть жилых домов в Астане из-за повреждения кабеля частной компанией.
Год назад столица погрузилась во мрак из-за короткого замыкания на ТЭЦ-2.
21.10.2024, 12:36 39891
В аэропорту Алматы произошел сбой в системе на паспортном контроле
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Алматы. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Международном аэропорт Алматы произошел технический сбой в системе на паспортном контроле, сообщает пресс-служба аэропорта.
Неполадки уже устранены. Проблем с досмотром и сканированием не было. В связи со сбоем задержек рейсов не наблюдалось. Аэропорт работает в штатном режиме", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее в Сети появились кадры очередей в новом терминале аэропорта.
Напомним, строительство нового терминала аэропорта Алматы было начато в мае 2021 года и реализовано полностью за счет частных инвестиций. Площадь терминала составляет 53 тысячи квадратных метров. 1 июня 2024 года новый терминал обслужил первые рейсы.
20.10.2024, 20:29 53701
Пик солнечной активности вызвал сбои в работе спутников и GPS
Солнце вступило в самый активный период за 11 лет
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Вашингтон. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Солнце вступило в самый активный период за 11 лет, из-за чего в разных странах люди наблюдают фееричное северное сияние.
Кроме того, солнечная активность вызывает сбои в работе небольших спутников и нарушает сигналы GPS, пишет Washington Post со ссылкой на NASA.
За последние несколько лет Солнце устроило настоящее шоу для землян, и теперь ученые подтвердили, что впереди еще много событий", - пишет сотрудница газеты Kasha Patel.
В частности, в мае этого года экстремальная геомагнитная буря, достигшая самого высокого уровня интенсивности, вызвала по всем миру невероятные северные сияния, которые видели даже в Индии и на Багамах.
Новый анализ показывает, что магнитная активность от бури была самой сильной с 1989 года, согласно информации Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований. По данным НАСА, полярные сияния также были одними из самых ярких за 500 лет", - пишет газета.
Специалисты не исключают, что сбои в работе спутников и GPS будут продолжаться.
20.10.2024, 13:57 60286
Стрелявшего в мотоциклистов пьяного чабана задержали в Алматинской области
Фото: telegram/Kris_p_almaty
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Амстердам. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Очередное нападение на мотоциклистов произошло в горах Алматы. Стрелявшим оказался пьяный чабан.
На распространенном в соцсетях видео ехавшие на мотоциклах молодые люди обсуждают нападение. Один из них рассказывает, что чабан был сильно пьян и целился ему в голову. На колесе у другого эндуриста видны дыры от выстрелов.
При этом на видео видно, что эндуристы ехали по горной дороге, а не там, где пасется скот.
Вечером мужчину задержала полиция. При задержании он нецензурно выражался и оказывал полицейским сопротивление.
Инцидент прокомментировали в полиции.
По факту хулиганских действий возбуждено уголовное дело. Полицейскими установлен, задержан и водворен в ИВС 44-летний подозреваемый. В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается", - сообщили в ДП Алматинской области.
Это не первый случай нападения на мотоциклистов в горах. В июле несколько мужчин избили эндуристов за то, что те, по их словам, пугали своей ездой домашних животных.
Мнения комментаторов тогда разделились. Многие люди писали, что горные пастбища - не место для байкеров. Рев мотоциклов распугивает домашних и диких животных и мешает живущим там людям. Комментаторы также припомнили мотоциклистам громкую езду по ночным улицам Алматы, из-за которой жильцы не могут спать и открыть окно даже летом в жару.
19.10.2024, 13:21 79506
Спасший девочку от преследователя с ножом полицейский погиб в ДТП в Абайской области
Авария с участием трех автомобилей произошла на трассе Омск - Майкапчагай
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Семей. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Абайской области в дорожной аварии погиб полицейский, который в феврале спас девочку от преследователя и сам был ранен ножом, сообщили в департаменте полиции Абайской области.
18 октября 2024 года на автодороге Омск - Майкапчагай произошла дорожная авария с участием трех автомобилей.
Погибли трое граждан, в том числе старший сержант полиции города Семея Ахатов Асхат. По данному факту начато досудебное расследование. Все обстоятельства устанавливаются", - сообщили в областном ДП.
В ведомстве напомнили, что погибший полицейский в феврале этого года героически спас девочку от преследователя, получив ножевые ранения от преступника.
Напомним, 29 февраля 13-летняя девочка позвонила в полицию и сообщила, что неизвестный мужчина ее преследует. Оператору "102" она пояснила, что ожидает в магазине, боится выйти, сообщает Polisia.kz. Прибывшие полицейские заметили подозрительного мужчину около супермаркета и попытались выяснить обстоятельства, однако парень, держа в руках нож, стал кидаться на стражей порядка. Для подкрепления на место прибыл экипаж патрульной полиции. Злоумышленник напал на выходившего из авто патрульного Асхата Ахатова. Несмотря на полученное ножевое ранение, он, применив приемы рукопашного боя, вместе с коллегами обезвредил преступника.
19.10.2024, 09:28 81271
Скопление автомобилей произошло на границе Казахстана из-за отключения электричества
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Туркестан. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов сообщает о чрезвычайной ситуации на электроподстанциях в Туркестанской области, которая произошла 15 октября 2024 года. В результате этого сбоя произошла остановка подачи электроэнергии в Махтааральском и Келесском районах, что повлияло на работу пунктов пропуска "Атамекен" и "Б. Конысбаева".
Как сообщили в ведомстве, с момента отключения электричества связь на таможенных постах функционировала с перебоями, что затруднило таможенное оформление и работу системы интегрированного контроля, в том числе электронную очередь. Это стало причиной приостановления перемещения автотранспортных средств в обоих направлениях и образования скоплений автомобилей перед пунктами пропуска.
Пункты пропуска перешли на усиленный режим работы с привлечением сотрудников из других смен.
Учитывая пропускную способность поста "Б. Конысбаева" до 1000 единиц в обе стороны, мы ожидаем, что проблема будет решена в кратчайшие сроки", - добавили в КГД.
Напомним, в Казахстане в пиковые часы нагрузок дефицит электроэнергии достигает 2 ГВт. Без принятия соответствующих мер к 2030 году данный показатель может вырасти до 7 ГВт.
Ранее сообщалось, что дефицит электроэнергии на юге Казахстана превышает 50 процентов.
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