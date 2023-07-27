17.07.2023, 09:03 57006

В Атырауской области в ДТП погибли семь человек

Двое пассажиров госпитализированы
В Атырауской области в ДТП погибли семь человек
Фото: Polisia.kz
Атырау. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 7 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе в Атырауской области, сообщает Polisia.kz.

16 июля около 15.00 на 82-м километре трассы Доссор - Кульсары - Бейнеу автомобиль марки Chevrolet Cobalt столкнулся с автомобилем Toyota Ipsum, двигавшимся в противоположном направлении. В результате удара водитель и 4 пассажира автомобиля Chevrolet Cobalt, водитель и 1 пассажир автомобиля Toyota Ipsum погибли на месте.

Двое пассажиров с различными телесными повреждениями доставлены в Жылыойскую районную больницу. В настоящее время ведется сбор соответствующих документов.

Уважаемые жители, водители автомобилей, пассажиры! Автокатастрофа влечет за собой серьезные последствия! Не пренебрегайте своей жизнью и здоровьем и окружающих! Установлено, что водители двух указанных автомобилей ранее неоднократно привлекались к ответственности за превышение скорости", - сообщил командир роты патрульной полиции при департаменте полиции Атырауской области капитан полиции Адильбек Шахметов.

 
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Теги:ДТПАтырауская область

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26.07.2023, 21:34 8121

Погибший во время пожара на АЗГС в Экибастузе парень - сын хозяина станции  

Спасатели обнаружили тело юноши, его опознал отец
Экибастуз. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Погибший во время пожара на автомобильной газозаправочной станции в Экибастузе 17-летний парень, работавший оператором заправки - сын хозяина станции, сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

Спасатели обнаружили тело юноши, его опознал отец. За медицинской помощью обратились три женщины, 1985, 1991 и 1974 годов рождения. У всех - острая реакция на стресс.

В ДЧС сообщили, что горели четыре резервуара с газом емкостями по 10, 5 и 3 кубометра с переходом огня на рядом стоящий продуктовый магазин на площади около 200 квадратных метров с обрушением кровли. Пламя также перекинулось на кровлю водонапорной башни площадью 20 квадратных метров. На месте находилось порядка 40 газовых баллонов емкостью по 50 литров каждый. Личным составом Экибастузского гарнизона в 15:44 пожар успешно ликвидировали, не дав взорваться двум емкостям по 10 тонн и одной - в пять тонн.

Дома частного сектора находятся через дорогу, на расстоянии более 100 метров. Эвакуация жителей не проводилась.

 
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Теги:ЭкибастузПожарпогибший
26.07.2023, 17:40 13901

В нотариальной палате города Алматы проходит обыск без предъявления санкций - председатель палаты

Принудительно ломают сейфы нотариусов, заявила Карагоз Калабаева
Алматы. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В нотариальной палате города Алматы проходит обыск без предъявления санкций, сообщила председатель палаты Карагоз Калабаева.

Принудительно ломают сейфы нотариусов. Производит выемку, якобы принудительно, без санкций следственного судьи", - заявила она.


По словам, Каракоз Калабаевой она попросила предоставить подтверждающие документы.

Если принудительно - с санкций следственного судьи. Этим люди, действующие нотариусы живут. Они с ними разговаривали. Печатей у них нет. Они именно некоммерческая организация", - добавила она.


Между тем, в пресс-службе департамента полиции города Алматы сообщили, что не распологают информацией об инциденте.
 
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Теги:нотариусАлматыобыск
26.07.2023, 15:30 16571

В Экибастузе произошел взрыв на АЗС: погиб 17-летний парень  Дополнено

Причина происшествия устанавливается
В Экибастузе произошел взрыв на АЗС: погиб 17-летний парень
Фото: МЧС РК
Экибастуз. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе загорелась автогазозаправочная станция, сообщает пресс-служба управление по чрезвычайным ситуациям города.

В Экибастузе по адресу Кунаева 5 на автомобильной автогазозаправочной станции происходит открытое горение 4 -х цистерн с переходом огня на рядом стоящий продуктовый магазин "Феруза", - проинформировали пресс-службе.



Также отмечается, что есть опасность перехода огня.

Выстроена защита соседних зданий. Дома частного сектора находятся через дорогу в 100 метрах от очага горения. На месте работают 20 сотрудников и 7 единиц техники. Обстоятельства выясняются, тушение продолжается", - добавили в управлении.


Дополнено 26.07.2023, 16.00

Пожар на автозаправке Экибастузе ликвидирован, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Локализован 15.00. Ликвидирован 15.44. Причина происшествия устанавливается. Частный сектор находится через дорогу на расстоянии более 100 метров. Эвакуация жителей не проводилось", - проинформировали в МЧС.



Также сообщается, что вблизи цистерны обнаружено тело молодого мужчины. Личность уточняется.

Дополнено 26.07.2023, 18.20

Погибшим при пожаре на газовой заправке в городе Экибастузе оказался 17-летний парень, сообщает kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Павлодарской областной станции скорой помощи.

Полицейские обнаружили на месте происшествия погибшего 17-летнего молодого человека, медики осмотр не проводили. За помощью к сотрудникам службы 103 обратились трое очевидцев: женщины 32, 38 и 48 лет. У всех диагностирована острая реакция на стресс. После оказания помощи все они были оставлены на месте", - сообщили в ведомстве.


Дополнено 26.07.2023, 20.31

Полицейские расследуют пожар на автомобильной газозаправочной станции в Экибастузе. Материалы рассматривают по второй части статьи 281 УК РК – «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека» и второй части статьи 292 – «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает Pavlodarnews.kz.

По постановлению акимата города создали мониторинговую группу. Она проверит деятельность 23 автозаправочных и 11 газовых станций. В состав рабочей группы вошли заместитель акима Экибастуза, руководитель управления по чрезвычайным ситуациям, начальник местной полицейской службы, главы отделов предпринимательства, земельных отношений, жилищной инспекции, архитектуры, управлений государственных доходов и санитарно-эпидемиологического контроля.

Напомним, а прошлом году в Актюбинской области на АЗС произошел мощный взрыв.
 
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Теги:ПожарЧПЭкибастуз
26.07.2023, 11:47 20591

В KEGOC назвали причины аварийной остановки на МАЭК

К отключению крупного блока ТЭС МАЭК 3 июля 2023 года привел высокий износ генерирующего оборудования
В KEGOC назвали причины аварийной остановки на МАЭК
Актау. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В АО "KEGOC" объяснили причину аварийной остановки на электростанции Мангистауского атомного энергетического комбината 3 июля 2023 года.

К отключению крупного блока ТЭС МАЭК 3 июля 2023 года привел высокий износ генерирующего оборудования. Релейная защита и противоаварийная автоматика АО "KEGOC" отработали в штатном режиме. Это, в свою очередь, защитило и не позволило произойти полному погашению Атырауского и Мангистауского энергоузлов", - говорится в сообщении.


В пресс-службе отметили, что меньше чем за час с Западной зоной ЕЭС Казахстана был синхронизирован Атырауский энергоузел, а немного позднее - Мангистауский.

Как рассказали специалисты, анализ аварийной ситуации показал необходимость проведения модернизации и реконструкции действующих электростанций, усиления внешнего электроснабжения Атырауского нефтеперерабатывающего завода и строительства новых современных энергоисточников.

В свою очередь, АО "Самұрық-Қазына" держит на особом контроле завершение проекта компании KEGOC по усилению электрической сети Западной энергетической зоны со строительством воздушной линии 220 кВ протяженностью порядка 770 км, расширением существующих подстанций 220 кВ и строительством одной распределительной подстанции 220 кВ. Полностью проект планируется завершить в декабре текущего года. В результате пропускная способность транзита увеличится на участке "Уральск-Атырау" - в два раза, на участке "Атырау-Мангистау" - в четыре раза, что значительно усилит надежность электроснабжения потребителей Западной зоны", - отметили в KEGOC.


Напомним, 3 июля произошло отключение блока ТЭС МАЭК. В результате возникли значительные возмущения в режиме работы энергосистемы с внезапным снижением частоты с 50 Гц до 46,5 Гц и нарушением нормальной работы Атырауского и Мангистауского энергоузлов.

Ситуацию усугубило аварийное отключение на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, где электроснабжение не соответствует требованиям надежности электроснабжения для потребителей 1-й категории электроприемников, а также особой группы электроприемников в результате неисполнения требований технических условий, выданных АО "KEGOC" в 2012 году.

По поручению президента создана госкомиссия по расследованию причин аварий. Премьер РК Алихан Смаилов поручил привлечь к расследованию аварий на МАЭК и АНПЗ Генпрокуратуру, КНБ и независимых экспертов.
 
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Теги:МАЭКаварийная ситуацияKEGOC
26.07.2023, 11:07 21201

Врачи рассказали о состоянии девочки, сбитой большегрузом на барахолке Алматы  

Пострадавшая с семьей переходила трассу в неположенном месте
Алматы. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 25 июля грузовой автомобиль сбил девочку в районе барахолки Алматы. Она с семьей переходила оживленную трассу в неположенном месте.

25 июля грузовик сбил 15-летнюю девочку на трассе около барахолки в Алматы. По информации телеканала КТК семья с детьми перебегала дорогу в неположенном месте.

Видео с места происшествия опубликовано в соцсетях.


Как сообщили в управлении здравоохранения Алматы, пострадавшая поступила в Центр детской неотложной медицинской помощи.

Ребенок получил травму при ДТП: девочка была сбита грузовым автомобилем, когда переходила дорогу. В результате удара девочка отлетела на несколько метров и ударилась головой об асфальт. В условиях приемного отделения проведены клинико-лабораторные исследования и консультации специалистов", - поделились в ведомстве.


Медики диагностировали у девочки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей и подкожную гематому теменно-затылочной области слева, а также ушибленную ссадину области коленного сустава справа, локтевого сустава слева и кисти рук справа, ушиб мягких тканей бедра справа.

Напомним, в Алматы с участием мопедов погибли 10 человек.

 
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Теги:ДТПдевочкаБарахолка
25.07.2023, 16:30 31806

В Астане подростки заразились ВИЧ: стали известны подробности

ВИЧ был выявлен при профилактическом осмотре у девушек 16 и 17 лет
В Астане подростки заразились ВИЧ: стали известны подробности
Фото: pexels.com
Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Центре по профилактике ВИЧ-инфекции акимата Астаны озвучили подробности заражения двух подростков в Астане вирусом иммунодефицита человека.

ВИЧ был выявлен при профилактическом осмотре у девушек 16 и 17 лет, сообщает tengrinews.kz.

Факторы риска - беспорядочные половые контакты. Обе взяты на диспансерный учет, назначена антиретровирусная терапия, проведены необходимые консультации. Контактные лица, добровольно указанные пациентами, обследованы на ВИЧ. В одном случае установлен источник инфекции - половой партнер", - сообщила заведующая отделом эпидемиологического надзора за ВИЧ Инжу Аймагамбетова.


По данным центра, из выявленных за 6 месяцев текущего года 206 случаев - 65,5% приходится на возраст 20-39 лет. Среди детей до 14 лет случаев ВИЧ не зарегистрировано. 18,5% выявленных - жители других регионов, сообщает kazpravda.kz.

Превалирующий путь инфицирования - половой, удельный вес которого составил 89,3%. При этом случаев внутрибольничного и гемотрансфузионного заражения ВИЧ в Астане не зарегистрировано.

Напомним, в Астане с начала года два подростка заразились ВИЧ-инфекцией.
 
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Теги:АстанаПодросткиВИЧ
25.07.2023, 14:20 33621

Стала известна причина массового падежа скота в Павлодарской области

Рядом с базой проводили обработку картофельных полей против колорадского жука
Стала известна причина массового падежа скота в Павлодарской области
Павлодар. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Стала известна причина массового падежа скота в крестьянском хозяйстве "Асан" Павлодарской области, сообщает в управление ветеринарии региона.

В ведомстве подозревали отравление - рядом с базой проводили обработку картофельных полей против колорадского жука, информирует pavlodarnews.

Для лабораторных исследований отобрали образцы воды, которую пил скот, и почвы возле колодца.

Экспертиза показала, что во всех образцах обнаружены остатки пестицидов - препаратов "Дихлорфос", "Диметоат", "Паратионметил", "Хлорпирифос". Это и послужило причиной отравления", - заявил заместитель руководителя управления ветеринарии Асылтас Тлеубаев.


Напомним, массовый падеж скота выявили на севере Павлодарской области.

По информации руководителя управления ветеринарии области Айдара Увалиева, в КХ "Асан" Железинского района пало 37 коров. В этом хозяйстве есть также овцы и лошади.
 
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Теги:Павлодарская областьскотпадеж
23.07.2023, 15:32 81906

В Караганде произошел пожар на подстанции "Караганды жарык"  

Потребители остались без энергоснабжения
В Караганде произошел пожар на подстанции "Караганды жарык"
Фото: Instagram/karagandyzharyk
Караганда. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде из-за пожара на подстанции "Караганды жарык" потребители остались без электроэнергии.

23 июля 13.16 на подстанции "Новый город" произошло техническое нарушение на трансформаторе 4-м. В 14.24 технологическое нарушение - пожар был локализован, сейчас работает комиссия. Потребители будут переведены с 4-го трансформатора на другие трансформаторы и получат электроэнергию. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - сообщил заместитель технического директора ТОО "Караганды жарык" Константин Осипов.



В соцсетях появилось видео ЧП.


Как сообщалось ранее, в начале июля на тепловой электрической станции ТОО "МАЭК" аварийно отключился энергоблок, в связи с чем были введены ограничения промышленным предприятиям. Из-за отключения подачи электроэнергии произошла остановка Атырауского НПЗ.
 

 

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