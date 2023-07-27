В Атырауской области в ДТП погибли семь человек

Фото: Polisia.kz

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Атырау. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 7 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе в Атырауской области, - 7 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе в Атырауской области, сообщает Polisia.kz.





16 июля около 15.00 на 82-м километре трассы Доссор - Кульсары - Бейнеу автомобиль марки Chevrolet Cobalt столкнулся с автомобилем Toyota Ipsum, двигавшимся в противоположном направлении. В результате удара водитель и 4 пассажира автомобиля Chevrolet Cobalt, водитель и 1 пассажир автомобиля Toyota Ipsum погибли на месте.





Двое пассажиров с различными телесными повреждениями доставлены в Жылыойскую районную больницу. В настоящее время ведется сбор соответствующих документов.





Уважаемые жители, водители автомобилей, пассажиры! Автокатастрофа влечет за собой серьезные последствия! Не пренебрегайте своей жизнью и здоровьем и окружающих! Установлено, что водители двух указанных автомобилей ранее неоднократно привлекались к ответственности за превышение скорости", - сообщил командир роты патрульной полиции при департаменте полиции Атырауской области капитан полиции Адильбек Шахметов.