Атырау. 28 октября. Kazakhstan Today - В Атырауской области военнослужащий скончался от менингококковой инфекции, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в управлении здравоохранения Атырауской области, 26 октября в областную больницу был доставлен военнослужащий в тяжелом состоянии. Пациент был госпитализирован в реанимационное отделение.

"В ходе проведенных клинико-лабораторных обследований, консультаций узких специалистов, пациенту установлен предварительный диагноз - "менингококковая инфекция молниеносной формы". Несмотря на проведенную интенсивную терапию, больной спустя 5 часов скончался", - проинформировали в ведомстве.

Сообщается, что военнослужащий прибыл в воинскую часть 16 октября. По предварительным данным, обратился за медицинской помощью 26 октября.

Управлением здравоохранения создана комиссия по расследованию данного случая. В воинской части 27 октября проведены противоэпидемические, профилактические мероприятия – все контактировавшие с больным осмотрены врачом и обследованы, назначена и начата антибиотикопрофилактика контактным по показаниям. Среди контактных не выявлено лиц с подозрением на менингококковую инфекцию, ведется медицинское наблюдение", - отметили в управлении здравоохранения Атырауской области.

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