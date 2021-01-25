В аварии на трассе Атырау - Уральск погибли водитель и годовалый ребенок

Атырау. 24 января. Kazakhstan Today - В субботу, 23 января, в Атырауской области на трассе Атырау - Уральск в результате аварии погибли два человека, передает Kazakhstan Today.

Произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Granta и Kia Rio. От полученных травм на месте происшествия скончались водитель автомобиля Lada Granta и годовалый ребенок.

По данным областной больницы Атырау, многочисленные травмы и ушибы получил 18-летний парень. По прибытии в больницу ему провели операцию. Состояние тяжелое.

Проводится проверка, назначен ряд экспертиз.

Днем ранее в Атырау прошел снег, на следующий день он начал таять, дороги подмерзли, начался гололед.

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