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В аварии на трассе Атырау - Уральск погибли водитель и годовалый ребенок

24.01.2021 24166
Атырау. 24 января. Kazakhstan Today - В субботу, 23 января, в Атырауской области на трассе Атырау - Уральск в результате аварии погибли два человека, передает Kazakhstan Today.
 
Произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Granta и Kia Rio. От полученных травм на месте происшествия скончались водитель автомобиля Lada Granta и годовалый ребенок.
 
По данным областной больницы Атырау, многочисленные травмы и ушибы получил 18-летний парень. По прибытии в больницу ему провели операцию. Состояние тяжелое.
 
Проводится проверка, назначен ряд экспертиз.
 
Днем ранее в Атырау прошел снег, на следующий день он начал таять, дороги подмерзли, начался гололед.
 

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