06.06.2023, 09:50 29906
В Балхаше ураганный ветер сорвал крышу, пострадал мужчина
Создана специальная комиссия, которая проведет обследование и составит акт ущерба
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Балхаш. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Ураганный ветер, бушевавший в Балхаше в течение 15 минут 5 июня, сорвал кровли с домов на улицах Караменде би и Казбековой. Под завалами крыши оказался мужчина.
Как рассказали в акимате города Балхаша, из-за порывистого ветра с дома на улице Караменде би, 4, сорвало крышу. Под завалами оказались две машины и один мужчина. Пострадавший был доставлен в больницу, где получил медицинскую помощь.
Также крышу сорвало с дома на улице Казбековой, 9.
Разборы завалов продолжались в течение 8 часов. В аварийных работах было задействовано 153 человека и 12 единиц техники, МЧС, МВД, местных исполнительных органов, коммунальных предприятий и дорожных служб.
По распоряжению акима города создана специальная комиссия, которая проведет обследование и составит акт ущерба. Восстановление будет проводиться в рамках ликвидации чрезвычайных ситуаций", - добавили в акимате.
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06.06.2023, 20:44 17771
В Жетысуской области в русле реки обнаружили тело пропавшей без вести школьницы
Полицейские проверяют все обстоятельства смерти подростка
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Талдыкорган. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 6 июня в Панфиловском районе обнаружили тело 15-летней школьницы, числившейся последние два дня пропавшей без вести, сообщает пресс-служба МВД РК.
Тело несовершеннолетней обнаружили в 2-3 км от села Аулиеагаш в русле реки Буракожыр без внешних признаков насильственной смерти. Полицейские с назначением необходимых экспертиз тщательно проверяют все обстоятельства смерти подростка.
На поиск школьницы был поднят личный состав Панфиловской районной полиции. К розыскным мероприятиям также подключили сотрудников из областного департамента, военнослужащих, местных жителей, работников акимата, школьных преподавателей и волонтеров (более 200 человек). Ориентировку на разыскиваемую девочку направили в ближайшие полицейские подразделения, разместили в СМИ и соцсетях.
06.06.2023, 18:09 18976
Пыльную бурю сняли на видео в Астане
Сильный ветер опрокинул флагштоки возле одного из административных зданий
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане очевидцы сняли на видео пыльную бурю и падающие флагштоки.
По словам авторов видео, после сильной жары в столице начался сильный ветер, который опрокинул флагштоки возле одного из административных зданий.
На видео также заметно, что в городе плохая видимость из-за пыльной бури.
https://www.kt.kz/rus/society/kakaya_pogoda_ozhidaetsya_v_kazahstane_v_subbotu_1377950960.html
Позже в паблике Astanovka98 сообщили, что падающие флагштоки демонтировали.
Ранее синоптики сообщали, что в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается сильная жара. В Астане также прогнозировали сильный ветер, скоростью 9-14 метров в секунду.
Сегодня в ДЧС Астаны предупредили, что в связи с установившейся жаркой погодой, а также сохранением 5-го класса пожарной опасности на территории Акмолинской области степень вероятности возникновения и распространения лесных пожаров увеличивается в разы.
В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесном массиве.
06.06.2023, 16:56 22916
Водитель и его сын погибли при столкновении минивэна с двумя фурами в Акмолинской области
Страшное ДТП произошло на автодороге Костанай - Аулиеколь - Сурган
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Костанай. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Два человека погибли в результате страшной аварии на трассе Костанай - Аулиеколь - Сурган.
ДТП произошло 6 июня около 11.00.
Предварительно установлено, что водитель автомашины Toyota Alphard, в салоне которой находились 4 пассажира, трое из которых являются его несовершеннолетними детьми, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с идущей навстречу грузовой автомашиной Renault под управлением жителя Кокшетау", - сообщает Polisia.kz.
Далее минивэн совершил лобовое столкновение с другой фурой DAF под управлением жителя города Атбасара.
В результате ДТП на месте скончались 46-летний водитель Toyota и его сын, 2013 года рождения. Еще трое пассажиров минивэна госпитализированы.
Проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств). Назначены экспертизы.
Ранее смертельное ДТП произошло на автодороге Самара - Шымкент. Ехавший из Уральска в Актобе автомобиль Lada Largus столкнулся с грузовой автомашиной DAF. В результате ДТП три пассажира скончались на месте происшествия, четверых доставили в больницу Кобды. Позже скончался еще один человек.
06.06.2023, 14:24 25076
На паркинге столичного ЖК загорелся автомобиль Дополнено
Позже в ДЧС уточнили, что на паркинге ЖК "Кристалл" горели шесть автомобилей
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане на паркинге одного из столичных жилых комплексов загорелся автомобиль, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны.
В 11.56 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о возгорании на паркинге по адресу Мухамедханова, 21. По прибытии столичных пожарных уже через 7 минут установлено, что на паркинге горит автомашина", - проинформировали в ДЧС.
Сообщается, что на месте пожара создан оперативный штаб, пожарными проводится разведка и эвакуация людей с верхних этажей.
На данное время столичные огнеборцы работают по повышенному номеру вызова", - добавили в пресс-службе.
Дополнено 06.06.2023, 15.20
Позже в ДЧС уточнили, что на паркинге ЖК "Кристалл" горели шесть автомобилей и кладовые помещения на площади ориентировочно около 100 квадратных метров.
В 14.33 пожар локализован, силами столичных пожарных всего было эвакуировано 17 человек, из них 6 детей. С места пожара бригадой "103" в МГБ № 1 была доставлена женщина 1969 года рождения и госпитализирована с диагнозом "отравление угарным газом средней степени тяжести", - заявил в пресс-службе.
Причина пожара будет устанавливаться.
Ранее в Астане загорелась новостройка.
06.06.2023, 10:25 29031
С начала года в Казахстане утонули 14 детей Дополнено
Наибольшее количество утонувших приходится на Актюбинскую , Абайскую и Костанайскую области
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - С начала текущего года в водоемах Казахстану утонули 45 человек, из которых 14 - несовершеннолетние. Об этом стало известно в ходе заседания правительства Республики Казахстан по рассмотрению вопросов безопасности на водоемах.
Как доложил в ходе заседания министр по ЧС Юрий Ильин, на сегодняшний день по стране определены 487 разрешенных мест для купания, из них 149 коммунальных, 338 частных пляжа. При этом в областях Абай, Жетысу, Ұлытау до сих пор не утверждены перечни разрешенных мест, а постановления акиматов Алматинской и Карагандинской областей требуют переработки.
Для обеспечения безопасности граждан 307 пляжей обеспечены спасательными постами (из 487) с необходимым спасательным оборудованием и снаряжением. Остальные 180 разрешенных мест (коммунальных и частных) не обеспечены медицинскими пунктами и участками для купания детей", - проинформировал Ильин.
Глава МЧС отметил, что, несмотря на сокращение количества утонувших в прошлом году на 43%, в целом ситуация далека от идеала. За последние 3 года утонуло более одной тысячи человек (1103 человека, из них 321 ребенок).
С начала года на водоемах страны спасено 69 человек, из них 15 детей, с начала купального сезона - 11 человек, из них 2 ребенка. При этом уже утонуло 45 человек, из них 14 несовершеннолетних", - привел статистику министр.
Ильин уточнил, что наибольшее количество утонувших приходится на Актюбинскую, Абайскую и Костанайскую области.
Основными причинами гибели людей на водоемах страны являются купание в необорудованных местах, оставление детей без присмотра взрослых, купание в состоянии алкогольного опьянения и переоценка собственных сил.
В целом, подытожил Юрий Ильин, для обеспечения безопасности граждан на водных объектах местным исполнительным органам необходимо обеспечить:
- 100-процентное соответствие мест массового отдыха требованиям правил безопасности на водоемах;
- 100-процентную установку запрещающих знаков во всех запрещенных для купания местах;
- привлечение гражданского населения, волонтеров, безработных граждан из центров занятости населения, в том числе районных и сельских местностей, к агитационным мероприятиям.
Дополнено 06.06.2023, 12.15
В свою очередь премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что в текущем году "Казгидромет" прогнозирует жаркое лето, особенно на западе, востоке и юге страны. Соответственно, ожидается увеличение числа отдыхающих на водных объектах.
Лето только началось, а уже растет численность погибших на водоемах. Только за первый день лета в сводке МЧС значилось 4 утонувших. Позавчера в один день было 9 случаев. Вчера еще 4 человека. И все утонули в запрещенных местах. Это действительно серьезная проблема", - подчеркнул он.
Глава правительства также отметил, что основная профилактическая работа проводится только в городах и районных центрах. В сельской местности она практически не ведется.
Поэтому 60-70% утонувших приходится именно на села. Надо проводить широкомасштабную повсеместную работу в данном направлении. До населения нужно довести основные требования правил безопасности на водоемах, оказания первой помощи утопающему, информацию о наличии оборудованных и опасных мест для купания", - подчеркнул Алихан Смаилов.
Кроме того, премьер указал, что оросительные каналы в южных регионах также представляют опасность для людей: большинство каналов и арыков не имеют ограждений.
От этого страдают в первую очередь дети. Особенно много случаев их гибели в каналах ежегодно регистрируется в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях. Как положительный опыт хочу привести в пример Туркестанскую область, где в настоящее время идет монтаж специальных приспособлений, позволяющих в случае падения самостоятельно выбраться из канала. Акиматам регионов нужно изучить данный опыт и проработать вопрос обеспечения безопасности на каналах и арыках", - отметил Смаилов.
Вместе с тем премьер-министр добавил, что значительная часть утонувших находилась в состоянии алкогольного опьянения. Это около 70% случаев. В этой связи подразделениям органов внутренних дел совместно с госорганами нужно организовать соответствующую работу. В частности, предупреждениями и административными мерами пресекать употребление спиртных напитков у водоемов.
Для этого следует усилить патрулирование мест отдыха у воды, особенно в выходные и праздничные дни", - подчеркнул он.
Глава правительства также прокомментировал случай удара током ребенка в фонтане в Павлодарской области.
Разумеется, купание в фонтанах вообще запрещено. Об опасности этого постоянно напоминают санитарные врачи. Однако дети все равно идут купаться в фонтаны. Всем акиматам необходимо провести проверку безопасной работы фонтанов, а также усилить контроль и не допускать купание в них. МВД должно подключиться к этой работе", - подчеркнул Алихан Смаилов.
В заключение он поручил принять меры по контролю за эксплуатацией маломерных судов.
Известно немало случаев катания людей на неисправных судах, которые заканчивались трагически. Нужен жесткий контроль в этом вопросе", - сказал Алихан Смаилов.
05.06.2023, 17:15 47311
Гибель казахстанца в Таиланде: в МИД рассказали подробности
Фото: pattayapeople.ru
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел республики Казахстан Айбек Смадияров в ходе брифинга прокомментировал гибель казахстанца в Таиланде, передает корреспондент агентства.
Спасатели вытащили его из воды, сделали искусственное дыхание и передали уже приехавшим медикам. Медики отвезли его в больницу. Он был в коме, в тяжелом состоянии. Прилетели его родители - мать и отец. Консул сразу же выехал с ними Пхукет, и там уже на месте они вели переговоры с врачами. Тайские врачи изначально были против транспортировки. И речь о транспортировке в Казахстан завела почему-то его сестра, которая находилась в Казахстане. Показатели были другие. Но, к сожалению, его больше нет", - заявил Айбек Смадияров.
Он отметил, что это уже второй случай за последнюю неделю.
3 июня на том же побережье погиб наш еще один гражданин. Тоже, несмотря на все запреты, пошел купаться и ушел под большие волны", - сообщил официальный представитель МИД.
По его словам, сейчас консул оказывает содействие родственникам в оформлении необходимых документов и в ближайшее время их тела будут доставлены в Казахстан.
По данным тайской полиции и спасателей, в основном на такие поступки идут как раз-таки туристы из стран СНГ. Статистика с каждым годом растет, поэтому обращаемся к нашим гражданам - строго соблюдать все требования, законы и правила той страны, куда вы поехали. Если запрещено купаться, то значит запрещено", - добавил Айбек Смадияров.
Напомним, 24-летний казахстанец Артур Искаков скончался в Таиланде. Об этом сообщила его сестра.
05.06.2023, 11:39 50436
Жители двух районов Астаны остались без холодной воды из-за повреждения трубопровода
Систему по подаче воды постепенно налаживают
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за повреждения трубопровода при строительстве дороги столичные районы Есиль и Нура остались без холодной воды, информирует ГКП "Астана Су Арнасы".
При строительстве дороги к новой школе по адресу Момышулы, 1, в районе Алматы ТОО "Стройпроминвест" (заказчик Bi Grop) повредил водопровод диаметром 150 мм", - сообщает пресс-служба "Астана Су Арнасы".
Для устранения порыва временно пришлось перекрыть водопровод диаметром 1000 мм, который проходит в направлении левого берега, в период с 01.25 до 05.00.
В результате этих работ было снижение давления воды в районах Есиль и Нура. Систему по подаче воды постепенно налаживают", - проинформировали в компании.
Напомним, в Казахстане из бюджета выделено 280 млрд тенге на строительство и реконструкцию систем водоснабжения.
05.06.2023, 08:34 47996
Скончался казахстанец, впавший в кому в Таиланде
Фото: Depositphotos
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Бангкок. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 24-летний казахстанец Артур Искаков скончался в Таиланде. Об этом сообщила его сестра.
Артура больше нет с нами", - написала она на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что в Таиланде спасатели вытащили из моря 24-летнего гражданина РК Артура Искакова. Его состояние оценивалось как тяжелое, он находился в коме в реанимации.
Его извлекли из моря, где он купался, несмотря на предупреждение и запрет тайских властей. В последние дни на Пхукете поднялись сильные волны, на берегу выставлены красные флаги", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
МИД призывает граждан Казахстана, отдыхающих в Таиланде, соблюдать требования местных властей, не купаться в море во время метеорологических ограничений.
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