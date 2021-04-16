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В Балхашском районе горят крестьянские хозяйства и базы отдыха

15.04.2021 11584
В Балхашском районе горят крестьянские хозяйства и базы отдыха
МЧС РК
ТАЛДЫКОРГАН. 15 АПРЕЛЯ - 15 апреля в 09.45 в Жиделинском сельском округе Балхашского района Алматинской области, в двадцати пяти километрах от села Жидели на землях госземзапаса произошло загорание сухой травы и камыша, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Огонь распространился на территории крестьянских хозяйств и земли частных баз отдыха. На место пожара незамедлительно выехали 18 сотрудников и 5 единиц техники пожарных частей города Капшагая и села Баканас Балхашского района", - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

 
Уали подчеркнул, что в связи с неудовлетворительным состоянием грунтовой дороги, передвижение сил и средств на место ЧС существенно усложнилось. Ориентировочное расстояние до места загорания 180-200 километров. 
 
Он также отметил, что тушение очагов на территориях Жельторангинского и Аккольского сельских округов Балхашского района осуществляется с 13 апреля силами и средствами ДЧС, лестного хозяйства и местных исполнительных органов. 
 

Всего имеются три очага загорания. Первый очаг на площади 20 гектаров был ликвидирован в 10.30. Тушение очагов второго и третьего загорания продолжаются", - уточнил представитель МЧС.

 
В связи с участившимися случаями загораний сухостоя с 12 апреля в Балхашском районе создан оперативный штаб, где работают силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям. Казавиалесоохраной проводится аэровизуальное обследование участков на самолете.
 

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