19.11.2023, 09:30 48886
В большинстве областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с прохождением атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды, в большинстве регионов сегодня ожидаются осадки. По республике прогнозируются туманы, усиление ветра, сообщает РГП "Казгидромет".
Лишь на западе Казахстана ожидается погода без осадков.
В Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областях ожидается очень сильный ветер - 30 метров в секунду и более.
В результате шквального ветра около торгово-развлекательного центра MEGA SILKWAY в Астане рекламный баннер упал на женщину, сообщили в акимате Есильского района.
Департамент по ЧС Астаны рекомендует жителям и гостям столицы при усилении ветра не выходить из зданий на улицу.
Кроме того, в Карагандинской области сильный ветер сорвал кровли со зданий и домов.
В результате усиления ветра до 25 метров в секунду произошли частичные срывы кровель с восьми административных зданий, одного многоквартирного жилого дома и одного частного жилого дома", - сообщили в ДЧС Карагандинской области.
Также поступило 50 сообщений о падении деревьев в Караганде и 20 сообщений - в Темиртау, из них 4 случая падения деревьев на автомашины.
По данным РГП "Казгидромет", в ближайшие дни на большей территории Казахстана ожидаются осадки: 19 ноября на востоке страны ожидаются сильные осадки (дождь с переходом в снег), 19-20 ноября на юге и юго-востоке страны пройдут сильные осадки в виде дождя и снега.
Наряду с обильными осадками на северо-западе и севере республики прогнозируют гололед и метель. Также синоптики прогнозируют резкое понижение температур на большей территории Казахстана.
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20.11.2023, 15:24 7856
Восемь районов в Северном Казахстане остались без электричества из-за урагана
Зафиксированы множественные технологические нарушения на оборудовании и сетях
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Петропавловск. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Специалисты АО "Северо-Казахстанская РЭК" ведут восстановление линий электропередачи и опор, поврежденных сильным ветром 18 ноября.
Специалистами компании были зафиксированы множественные технологические нарушения на оборудовании и сетях.
Мокрый снег и сильный ветер привели к обледенению линий электропередачи и изломам на опорах. На данный момент аварийные бригады ведут осмотр и устранение повреждений в районах: Аккайынский (в том числе село Смирново), М.Жумабаева, Кызылжарский (в том числе аул Бесколь), Мамлютский, Жамбылский, Есильский, Тимирязевский, Шал акына", - сказано в сообщении "АО "Севказэнерго".
Отмечается, что наиболее сложное технологическое нарушение произошло в районе Жумабаева. Там усилиями городских и районных ремонтных бригад ведется восстановление поврежденной опоры ВЛ-110 кВ "ПТЭЦ-2-Булаево-нефть", которое привело к полному ограничению электроснабжения потребителей района.
Напомним, последствия урагана устраняют в ряде регионов Казахстана. В субботу вечером сильными порывами срывало кровли со зданий, есть пострадавшие. Жители ряда регионов остались без электричества.
Из-за урагана на Экибастузской ТЭЦ остановились котлы.
В связи с разрушениями из-за урагана в Карагандинской области объявят режим ЧС.
20.11.2023, 14:34 10751
Скопление фур на границе Казахстана и Кыргызстана объяснили в Погранслужбе КР Дополнено
Скопление фур является сезонным и связано с увеличением экспорта сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана
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Бишкек. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В пункте пропуска "Ак-Тилек-автодорожный" на кыргызско-казахстанском участке государственной границы зафиксировано скопление транспортных средств и грузов, сообщили в Пограничной службе ГКНБ Кыргызской Республики.
Как отметили в Погранслужбе Кыргызстана, по состоянию на 11.00 20 ноября в очереди для прохождения пограничного контроля перед КПП "Ак-Тилек-автодорожный" находятся 500 грузовых автомашин. За прошедшие сутки из Кыргызстана в Казахстан выехали 280 автомашин.
Скопление грузовых транспортных средств в пункте пропуска является сезонным и связано с увеличением экспорта сельскохозяйственной продукции, товаров народного потребления из Кыргызской Республики. При этом грузовые транспортные средства с животными и скоропортящейся продукцией пересекают пункт пропуска вне очереди", - сказано в сообщении ведомства.
Также отмечается, что как со стороны Кыргызстана, так и со стороны Казахстана ограничений для грузовых транспортных средств не имеется.
Все пункты пропуска через кыргызско-казахстанскую государственную границу функционируют в штатном режиме, добавили в пресс-службе.
Дополнено 20.11. 2023, 16.10
Пограничная служба сообщает, что с кыргызской стороны в пунктах пропуска "Ак-Тилек" (КР) - "Карасу" (РК) на кыргызско-казахстанской границе отмечается скопление грузовых транспортных средств. Основными причинами явились сезонное увеличение въездного грузопотока в связи с транспортировкой плодоовощной продукции и в целом транзита грузов через Казахстан", - сообщили в погранслужбе КНБ РК.
По данным ведомства, пропускная способность на въезд пункта пропуска "Карасу" составляет до 300 транспортных средств в сутки.
С учетом складывающейся ситуации, организовано тесное взаимодействие с пограничной службой ГКНБ Кыргызской Республики.
Напомним, пилот электронной очереди для автомобилей запущен на границе Казахстана с Россией.
20.11.2023, 11:28 13106
Проведение крупного бизнес-форума перенесли в другое место из-за вспышки кори в Назарбаев университете
В университете ввели ограничительные меры
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Форум социальных предпринимателей Qurultai 2023 перенесли в Конгресс-центр из-за ограничительных мер, введенных в Назарбаев университете в связи со вспышкой кори.
Ранее действовали некоторые ограничительные меры, принятые по постановлениям главного санитарного врача РК. В связи с этим большие студенческие мероприятия были отменены или перенесены. Также были переведены на онлайн-формат занятия, на которых присутствовали более 40 человек. Бизнес-форум - стороннее крупное мероприятие, его проведение в стенах кампуса также было отменено в целях соблюдения безопасности и нераспространения болезни в преддверии важного экзаменационного периода", - сообщили в пресс-службе университета.
Ранее среди студентов вуза были выявлены 13 случаев кори.
Все заболевшие вовремя получили медицинскую помощь и сегодня чувствуют себя удовлетворительно", - отметили в пресс-службе.
Там добавили, что больше случаев кори не зафиксировано, поэтому с 20 ноября все занятия возвращены в очный режим, включая предстоящие экзамены.
Университет продолжит проводить оценку риска массовых мероприятий с соблюдением соответствующих профилактических мер общественного здравоохранения и в соответствии с указаниями главного государственного санитарного врача", - отметили в вузе.
Напомним, форум должен был пройти в Назарбаев университете 23-24 ноября.
На сайте Ассоциации социальных предпринимателей сообщается, что курултай пройдет с 23 по 24 ноября. Мероприятие нацелено на обмен опытом между государственными органами, некоммерческими структурами и представителями бизнес-сообщества.
Сегодня в Астане проходит дополнительная вакцинация детей от кори. Сообщалось, что на 10 ноября диагноз "корь" подтвердился у 580 больных, в том числе среди взрослых - 98 случаев, что составило 16,9%, среди подростков 15-19 лет - 35 случаев, или 6%.
Ранее сообщалось, что во всех медучреждениях Абайской области объявили карантин из-за кори.
Также в Мангистауской области выявили свыше тысячи случаев заболевания корью. Больше всего от инфекции пострадали дети от года до 14 лет.
В начале ноября в Казахстане почти 30 детей оказались в реанимации из-за кори. Врачи оценивают состояние детей, находящихся в реанимации, как средней степени тяжести.
Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане заболеваемость выросла на 30%, в частности, число заболевших резко выросло в Актюбинской области. Там корью заразились 828 человек. В инфекционной больнице лечатся семьями - мамы заражаются от детей. По словам инфекционистов, такого числа больных корью в области
В связи со сложившейся ситуацией и для прекращения дальнейшего распространения инфекции постановлением главного государственного санврача Казахстана с 6 ноября началось проведение дополнительной массовой иммунизации против кори, краснухи и паротита (ДМИ против кори) детям в возрасте от 6 месяцев до 10 месяцев 29 дней. С 5 декабря начнется иммунизация детей в возрасте от 2 лет до 4 лет 11 месяцев 29 дней.
20.11.2023, 11:25 13736
В связи с разрушениями из-за урагана в Карагандинской области объявят режим ЧС
Фото: gov.kz
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Караганда. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев поручил объявить режим чрезвычайной ситуации в связи с разрушениями из-за урагана, который обрушился на регион в прошедшие выходные, сообщает пресс-служба акимата области.
Ермаганбет Булекпаев дал поручение акимам городов и районов в короткие сроки восстановить объекты, пострадавшие от стихии. Объявить ЧС и сделать все в рамках закона", - проинформировали в пресс-службе.
Также об обстановке в регионе на аппаратном совещании акиму области доложил начальник департамента по ЧС Мурат Катпанов.
За 18-19 ноября в регионе зарегистрировано 114 случаев слета крыш и стеновых покрытий жилых домов и различных зданий из-за сильного ветра. Общая площадь разрушенных крыш составила 18 947 квадратных метров. На территории Караганды, Темиртау, Балхаша, Шахтинска, Актогайского, Абайского, Бухар-Жырауского, Осакаровского, Нуринского, Каркаралинского и Шетского районов произошли частичные отключения электроэнергии", - проинформировал Мурат Катпанов.
По его словам, в настоящее время большая часть населенных пунктов области подключена к электроэнергии, продолжаются аварийные работы в трех городах и четырех районах.
Поступило также 85 сообщений об угрозе и падении деревьев", - добавил он.
Дополнено, 20.11.2023, 14.21
В Павлодарской области более 30 населенных пунктов остаются без электричества, сообщили в департаменте по ЧС Павлодарской области.
Было отключение электроэнергии в 117 населенных пунктах, в настоящее время восстановлено в 84, на контроле еще 33 населенных пункта. Зарегистрировано 183 факта срыва кровель зданий", - сообщили в департаменте.
По данным Pavlodarnews.kz, из-за непогоды и сильного ветра в Павлодарской области была сорвана кровля с 42 зданий. Электроэнергию отключили в ста населенных пунктах.
В Павлодаре, по данным очевидцев, на перекрестке улиц Машхура Жусупа и Кривенко ветром погнуло светофор, еще один упал на улице Торайгырова. От ураганного ветра пострадали и автомобили - на них упали конструкции крыши или ветви. Несколько автобусных остановок вырвало с корнем", - пишет сайт.
Напомним, вечером в субботу на территории области в результате усиления ветра до 25 метров в секунду произошли частичные срывы кровель с восьми административных зданий, одного многоквартирного жилого дома и одного частного жилого дома. Кроме того, в ряде регионов области произошли частичные отключения электроэнергии.
19.11.2023, 19:59 36091
В Усть-Каменогорске из-за пожара эвакуировали 13 жителей пятиэтажки
Фото: ДЧС ВКО
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Усть-Каменогорск. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В пятиэтажном доме, расположенном на проспекте Назарбаева в Усть-Каменогорске, загорелась мебель, спасатели эвакуировали 13 человек из соседних квартир, сообщает департамент по ЧС Восточно-Казахстанской области.
На втором этаже жилого дома произошло загорание мебели, личных вещей. Огнеборцами эвакуировано из зоны опасности 13 человек, из них 5 детей", - проинформировали в департаменте.
Огонь ликвидировали на площади 13 квадратных метров.
Хозяин квартиры получил термические ожоги, врачи Центра медицины катастроф оказали ему первую помощь и доставили его в городское медучреждение.
Всего в тушении пожара было задействовано 12 человек личного состава и 4 единицы техники.
По причине пожара отрабатывается версия неосторожного обращения с огнем.
19.11.2023, 14:48 42356
Последствия урагана устраняют в ряде регионов Казахстана
Фото: ДЧС Павлодарской области
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Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу вечером в северных регионах Казахстана ухудшились погодные условия. В ряде населенных пунктов усилился ветер, сильными порывами срывало кровли со зданий, есть пострадавшие.
В частности, в субботу в 21.30 из-за сильного порывистого ветра была сорвана часть фасада школы-лицея № 79 Астаны. Ориентировочная площадь ущерба составляет порядка 120 квадратных метров, сообщили в акимате.
Также во время урагана в Астане на женщину упал рекламный баннер.
По данным акимата, четыре человека были доставлены в больницы с различными травмами.
В основном это ушибы, ссадины. Один ребенок поступил с закрытым переломом стопы", - отметили в ведомстве.
Кроме того, как сообщили в ДЧС Павлодарской области, зарегистрировано 42 факта срыва кровель зданий. Было отключение электроэнергии в 100 населенных пунктах, в настоящее время восстановлено в 60, остаются без электроэнергии 40 населенных пунктов.
Силами и средствами служб гражданской защиты продолжаются ремонтно-восстановительные работы.
По информации департамента по ЧС Карагандинской области, вечером в субботу на территории области в результате усиления ветра до 25 метров в секунду произошли частичные срывы кровель с восьми административных зданий, одного многоквартирного жилого дома и одного частного жилого дома.
В ряде регионов области произошли частичные отключения электроэнергии.
Поступили также 50 сообщений о падении деревьев в областном центре и 20 сообщений по Темиртау, из них 4 случая падения деревьев на машины.
Несколько населенных пунктов Северо-Казахстанской области остались без электроэнергии из-за обледенения линий электропередачи, сообщили в АО "Северо-Казахстанская РЭК".
Мокрый снег и сильный ветер привели к обледенению линий электропередачи и изломам на опорах. На данный момент аварийные бригады ведут осмотр и устранение повреждений в районах: Аккайынский (в том числе село Смирново), Жумабаева, Кызылжарский (в том числе аул Бесколь), Мамлютский, Жамбылский, Есильский, Тимирязевский, Шал акына", - рассказали в компании.
Отмечается, что наиболее сложное технологическое нарушение в районе Жумабаева, где ведется восстановление поврежденной опоры ВЛ-110 кВ "ПТЭЦ-2-Булаево-нефть".
Напомним, что в связи с ухудшением погодных условий, сильным ветром с порывами до 25-30 метров в секунду произошел ряд отключений в единой энергетической системе Республики Казахстан с ограничениями потребителей.
Ранее сообщалось, что из-за урагана на Экибастузской ТЭЦ остановились котлы.
19.11.2023, 12:07 47016
Из-за урагана на Экибастузской ТЭЦ остановились котлы Дополнено
Фото: Depositphotos
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Экибастуз. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области вследствие ураганного ветра с порывами до 30 метров в секунду Экибастузская ТЭЦ осталась без напряжения, произошла остановка всех котлов, сообщает ТОО "Экибастузтеплоэнерго".
Было нарушено электроснабжение станции в связи с отключением основной и резервной подстанций, запитанных от ГРЭС-1", - пояснили в компании.
Так как работа основного оборудования ТЭЦ осуществляется за счет электричества, на станции была вынужденная остановка котлов.
Электроснабжение ЭТЭЦ было восстановлено в 05.15 утра, в настоящее время станция восстановила работу. В ближайшее часы параметры теплоснабжения стабилизируются, сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Казахстане произошли отключения электроэнергии в сетях "KEGOC".
Дополнено 19.11.2023, 18.35
Из-за погодных условий и сильных порывов ветра (более 20 метров в секунду) в городе и населенных пунктах имеются факты отключения электроэнергии, срывов кровли зданий, падение деревьев и другие последствия, сообщает акимат Экибастуза.
Силы ДЧС, обслуживающих организаций и коммунальных служб усилены для устранения последствий природной стихии. Все работы будут проведены оперативно и в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.
Номера горячих линий:
- ДЧС: +7 7182 32 36 92 или 112
- Номер службы: 109
- "Горэлектросеть": 340966
- Отдел жилищной инспекции: 87055841513
18.11.2023, 18:41 60641
Несколько трасс закрыли из-за метели на севере Казахстана
В связи с ухудшением погодных условий спасатели призывают водителей воздержаться от дальних поездок
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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области из-за снега, метели и ограниченной видимости с 17.30 ограничено движение транспортных средств на 7 участках автодорог республиканского значения, сообщает пресс-служба АО "КазАвтоЖол".
4 участка закрыты в Акмолинской области и 3 - в Костанайской.
По данным областного ДЧС, закрыты следующие участки автодорог республиканского значения:
- Костанай - Аулиеколь - Сурган, 232-260 км;
- Жаксы - Есиль - Бузулук, 0-82 км;
- Жезказган - Петропавловск, 445-569 км;
- Екатеринбург - Алматы, 917-1128 км.
Также закрыто движение грузовиков и автобусов на трассе Р-36 Костанай - Аулиеколь - Сурган на участке со 108-го до 218-го километра, от поселка Аулиеколь до села Октябрьск.
На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 100 единиц спецтехники и 140 специалистов", - сообщили в "КазАвтоЖол".
В связи с ухудшением погодных условий спасатели призывают водителей воздержаться от дальних поездок.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?