В большинстве областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение

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Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с прохождением атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды, в большинстве регионов сегодня ожидаются осадки. По республике прогнозируются туманы, усиление ветра, сообщает - В Казахстане с прохождением атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды, в большинстве регионов сегодня ожидаются осадки. По республике прогнозируются туманы, усиление ветра, сообщает РГП "Казгидромет"





Лишь на западе Казахстана ожидается погода без осадков.





В Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областях ожидается очень сильный ветер - 30 метров в секунду и более.





В результате шквального ветра около торгово-развлекательного центра MEGA SILKWAY в Астане рекламный баннер упал на женщину, сообщили в акимате Есильского района.





Департамент по ЧС Астаны рекомендует жителям и гостям столицы при усилении ветра не выходить из зданий на улицу.





Кроме того, в Карагандинской области сильный ветер сорвал кровли со зданий и домов.





В результате усиления ветра до 25 метров в секунду произошли частичные срывы кровель с восьми административных зданий, одного многоквартирного жилого дома и одного частного жилого дома", - сообщили в ДЧС Карагандинской области.





Также поступило 50 сообщений о падении деревьев в Караганде и 20 сообщений - в Темиртау, из них 4 случая падения деревьев на автомашины.





По данным РГП "Казгидромет", в ближайшие дни на большей территории Казахстана ожидаются осадки: 19 ноября на востоке страны ожидаются сильные осадки (дождь с переходом в снег), 19-20 ноября на юге и юго-востоке страны пройдут сильные осадки в виде дождя и снега.





Наряду с обильными осадками на северо-западе и севере республики прогнозируют гололед и метель. Также синоптики прогнозируют резкое понижение температур на большей территории Казахстана.