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В Боровом на видео засняли стаю волков

31.01.2021 22330
Кокшетау. 31 января. Kazakhstan Today - По словам очевидцев, стая волков передвигалась по замерзшему озеру в районе голубого залива вчера ночью, передает Kazakhstan Today. 
 
Волки в Боровом - большая редкость. Поэтому мнения комментаторов разделились: одни утверждают, что подобным образом передвигаются только волки, а другие заявляют, что это были бродячие собаки.
 
 

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