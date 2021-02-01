В Боровом на видео засняли стаю волков

Кокшетау. 31 января. Kazakhstan Today - По словам очевидцев, стая волков передвигалась по замерзшему озеру в районе голубого залива вчера ночью, передает Kazakhstan Today.

Волки в Боровом - большая редкость. Поэтому мнения комментаторов разделились: одни утверждают, что подобным образом передвигаются только волки, а другие заявляют, что это были бродячие собаки.

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