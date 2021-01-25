В Боровом в результате ДТП погиб казахстанский лыжник Николай Чеботько

Нур-Султан. 24 января. Kazakhstan Today - В возрасте 38 лет из жизни ушел казахстанский лыжник, обладатель бронзовой медали чемпионата мира-2013 Николай Чеботько, передает Kazakhstan Today.

Как уточнили в Национальном олимпийском комитете, участник четырех Олимпийских игр погиб в результате ДТП. Авария случилась в ночь на 24 января вблизи поселка Боровое (Акмолинская область).

Николай Чеботько являлся универсалом, что позволяло ему соревноваться на любых дистанциях. В 2013 году в Валь-Ди-Фьемме он поднялся на третью ступень пьедестала чемпионата мира (командный спринт). В его активе три золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали Азиатских игр.

В Кубке мира Чеботько дебютировал в декабре 2001 года. В 2012 году на третьем этапе Кубка мира в Квебеке стал соавтором (вместе с Денисом Волотка) исторической золотой медали. Он неоднократно побеждал на чемпионате страны, продолжая выступать на республиканском уровне до трагического дня.





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