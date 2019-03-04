Алматы. 15 ноября. Kazakhstan Today - В Бостандыкском районе Алматы ликвидирован пожар в трехэтажном здании, передает Kazakhstan Today.





"Пожар локализован в 10.54 и ликвидирован в 11.34. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Для ликвидации пожара были задействованы 71 человек личного состава и 21 единица основной и специальной техники Службы пожаротушения города Алматы", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Напомним, 15 ноября в 09.33 на пульт 101 ДЧС Алматы поступило сообщение о горении кровли трехэтажного здания по адресу: Бостандыкский район, микрорайон Алатау, улица Улан, дом 37-д. Как выяснилось, произошло горение мансарды трехэтажного здания.





Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 09.47. Силы и средства наращивались по повышенному рангу вызова. В ходе тушения пожара спасен один человек, эвакуировано двадцать человек.





Жертв и пострадавших нет.





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