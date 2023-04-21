В частном жилом доме в Кызылорде взорвался газ  

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Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в связи с аварией на сетях холодного водоснабжения временно ограничена подача воды в часть жилых массивов Жетысуского и Турксибского районов.





Также для выполнения аварийных работ будут временно перекрыты для проезда автотранспорта две полосы проезжей части проспекта Рыскулова в районе пересечения с улицей Герцена в западную сторону движения, сообщили в ГКП "Алматы су".





Временно ограничена подача воды в административные здания и домостроения, расположенные в контуре улиц: Суюнбая - Рыскулова - Шемякина - Хмельницкого, пр. Рыскулова - Парковая - Кулыншак - Баишева. Водоснабжение указанных массивов планируется возобновить до 23.00", - сообщили в компании.





В настоящее время аварийные бригады восстанавливают поврежденный магистральный водопровод диаметром 500 мм на улице Герцена. Для ликвидации аварийной ситуации задействовано 12 единиц техники.





В компании отметили, что водопровод введен в эксплуатацию в 1962 году и уровень его физического износа за более чем 60 лет функционирования достиг критического уровня.





Существующая инженерная инфраструктура города Алматы характеризуется значительным износом как сетей, так и оборудованием объектов. Протяженность сетей водоснабжения составляет 3528 км, из них 1941,2 км сетей требуют замены (55,8% от общей протяженности)", - сообщили в компании.





Напомним, сегодня гормаслихат Алматы утвердил генеральный план развития города до 2040 года. На заседании заместитель акима Алматы Аскар Амрин пообещал , что новый генплан города обеспечит исключение хаотичности застройки и упорядочит иерархию улично-дорожной сети.





Однако еще до утверждения генплана эксперты выразили сомнение в его продуманности. В частности, в эксклюзивном интервью агентству KAZAKHSTAN TODAY независимый эксперт Елена Ерзакович заявила , что в генплане "совершенно крошечное описание вопросов водоснабжения города". Также, по ее мнению, в нем много нерешенных вопросов в отношении транспортной инфраструктуры.





Ранее сообщалось, что в городе из-за плотной застройки наблюдается острый дефицит водоснабжения. Особенно это ощущают жители предгорных районов.





Стоит отметить, что из-за высокого износа коммунальных сетей серьезные аварии регулярно происходят практически во всех регионах Казахстана.



