Алматы. 27 января. Kazakhstan Today - В ДЧС Алматы уточнили информацию о пожаре в складском помещении по улице Утеген батыра, передает Kazakhstan Today.

Как сообщалось ранее, 27 января 2018 года, в 12.36, на пульт 101 ДЧС Алматы поступило сообщение о том, что горит складское помещение по адресу: Ауэзовский район, улица Утеген батыра, 17-А. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 7 минут, в 12.43. Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова. Пожарные производили тушение пожара с применением пенообразователя, проинформировала официальный представитель городского ДЧС Сандугаш Баймухамбетова.

Она пояснила, что "высокая температура и задымление были обусловлены горением материалов из ПВХ (багеты, плинтусы, поролоновые изделия) непосредственно в очаге. Принятыми мерами пожарных предотвращено распространение огня по всей площади склада. Спасены соседние складские помещения, где хранились товарно-материальные ценности".

"Как выяснилось, произошло горение товарно-материальных ценностей (багеты, поролоны) в складском помещении на втором этаже 2-этажного складского здания с переходом огня на конструкцию кровли. Пожар локализован в 14.42 и ликвидирован в 16.15. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - резюмировала представитель ведомства.

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