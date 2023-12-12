11.12.2023, 16:25 42421
В ДЧС опровергли информацию о гибели мужчины при обрушении здания в Костанае
Фото: ДЧС Костанайской области
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Костанай. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ДЧС Костанайской области опровергли информацию о гибели мужчины под завали обрушившегося здания в Костанае.
Информация о ранее обнаруженном мужчине без признаков жизни выдана ошибочно, спасенный мужчина госпитализирован в медучреждение", - сказано в сообщении ДЧС.
Найдены два человека, они переданы бригадам скорой помощи. Третий человек находится с зажатой под плитами ногой. Работы осложняются тем, что стена нависла под углом и держится за счет крыши", - прокомментировал ранее глава ДЧС региона Кайрат Касым.
Всего, по данным спасателей, с места происшествия госпитализированы 11 человек.
Отмечается, что поисково-спасательные работы осложняются сильным морозом и большим количеством обрушенных конструкций.
Ранее сообщалось, что в Костанае мужчина погиб при обрушении одноэтажного жилого дома, произошедшем в результате взрыва газовоздушной смеси.
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12.12.2023, 20:59 1146
В Абайской области пьяный водитель опрокинул большегруз с прицепом
Водитель не соблюдал скоростной режим на скользкой трассе
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Семей. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 11 декабря, около 22:00 46-летний водитель большегруза Volvo с прицепом, на 715 км трассы Алматы - Усть-Каменогорск, не соблюдая скоростной режим, совершил опрокидывание, сообщает abaynews.kz.
Медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало положительный результат.
Водителю грозит административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.
12.12.2023, 20:42 946
Выпрыгнул с балкона 9 этажа: в Уральске ребенок попытался свести счеты с жизнью
Фото: Depositphotos
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Уральск. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Инцидент произошел 9 декабря в многоэтажном доме в шестом микрорайоне. По словам очевидцев, 11-летний ребенок выпал из окна, сообщает портал "Мой город".
Пострадавший выжил, но находится в коме, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что по факту завели уголовное дело.
Досудебное расследование ведется по части 3 статьи 105 УК РК "Доведение до самоубийства несовершеннолетнего". Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.
12.12.2023, 19:36 2386
Из горящего дома в Алматы спасли семью из пяти человек
Открытым пламенем горел частный жилой дом
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Алматы. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Пожар произошел в жилом доме в микрорайоне Таусамалы Наурызбайского района Алматы, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Открытым пламенем горел частный жилой дом. Благодаря четким и слаженным действиям не допущена гибель семьи - мужчины, женщины, парня и двух девушек, а также распространение огня на комнаты жилого дома.
11.12.2023, 20:49 30851
Трое погибших: спасательные работы на месте взрыва в Костанае завершены
Фото: instagram/ДЧС Костаная
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Костанай. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Спасательные работы на территории жилого массива "Амангельды" в Костанае завершены, сообщает "Алау".
В результате поисково-спасательных работ спасено 12 человек. Троих спасти не удалось. Госпитализировано в областную больницу четыре человека. В городскую больницу - шесть человек. Самостоятельно для получения медицинской помощи обратился один человек, еще один человек отказался от госпитализации.
Предварительно получили повреждения семь единиц легковой и пять единиц большегрузной техники, а также 12 близлежащих частных домостроений.
Управление полиции Костаная начало досудебное расследование по статье 292, часть 3, УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
Напомним, в Костанае в жилом массиве "Амангельды" из-за взрыва газовоздушной смеси произошло обрушение одноэтажного жилого дома.
11.12.2023, 17:45 39496
Еще три человека могут быть под завалами в Костанае
Фото: instagram/ДЧС Костаная
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Костанай. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае под завалами могут находиться еще три человека, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Костанайской области.
Под завалами по спискам работодателей, предположительно, могут находиться еще до трех человек, но неизвестно, сколько еще было лиц, которые не относились к этой организации", - проинформировал начальник ДЧС Костанайской области Кайрат Касым.
Напомним, в Костанае в жилом массиве Амангельды из-за взрыва газовоздушной смеси произошло обрушение одноэтажного жилого дома.
В ходе поисково-спасательных работ из-под завалов спасены два человека, еще один мужчина обнаружен без признаков жизни, его личность устанавливается. Позже в В ДЧС опровергли информацию о гибели мужчины при обрушении здания в Костанае.
11.12.2023, 14:00 46811
Взрыв в Костанае: спасатели обнаружили под завалами погибшего мужчину
Фото: instagram/ДЧС Костаная
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Костанай. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае в жилом массиве Амангельды из-за взрыва газовоздушной смеси произошло обрушение одноэтажного жилого дома.
11 декабря в 12.39 поступило сообщение о том, что в поселке Амангельды, предварительно, в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение одноэтажного здания, предназначенного для ремонта грузовых автомобилей", - сообщили в пресс-службе ДС Костаная.
В ходе поисково-спасательных работ из-под завалов спасены два человека, еще один мужчина обнаружен без признаков жизни, его личность устанавливается. Поиски продолжаются.
За первой медицинской помощью обратились 12 человек.
В октябре премьер-министр Алихан Смаилов заявил на заседании правительства, что в Казахстане участились случаи взрывов газовых баллонов. Только в 2023 году произошло более 70 таких случаев. Пострадали 119 человек и 17 погибли.
Основными причинами этих взрывов является нарушение требований безопасной эксплуатации и хранения баллонов", - отметил премьер.
В августе в Астане двое детей пострадали во время взрыва газового баллона. В июне в Шемонаихе произошел взрыв на газовой станции, два человека погибли.
11.12.2023, 13:24 47606
Аварии на теплосетях в 7 городах: Токаев потребовал в кратчайшие сроки восстановить теплоснабжение
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчеты акимов Атырауской, Карагандинской, Павлодарской, Мангистауской областей по ситуации с обеспечением жителей регионов теплом и водой, сообщает Акорда.
Президент потребовал в кратчайшие сроки восстановить тепло- и водоснабжение на аварийных участках и наладить бесперебойную работу коммунальных сетей во всех населенных пунктах. Он указал членам правительства на допущенные упущения при подготовке к отопительному сезону.
В правительстве заверили, что ситуация находится в зоне контроля, за исключением поломок вследствие изношенности энергетической инфраструктуры страны. Принимаются меры по недопущению аварийных ситуаций.
Глава государства возложил персональную ответственность за решение поставленных задач на кабмин и акимов регионов.
Напомним, сегодня стало известно, что вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов покинет свой пост. В Минэнерго заверили, что уход с поста связан с переходом на другую работу.
Информация о якобы конфликте между вице-министром и руководством ведомства, которая распространяется в Cети, не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе Минэнерго.
Напомним, в минувшие выходные в 7 городах Казахстана: Экибастузе, Балхаше, Актау, Темиртау, Риддере, Степногорске и Жанаозене произошли аварии в системах теплоснабжения.
Еще в сентябре на заседании правительства вице-министр энергетики предупредил, что риск аварий по-прежнему сохраняется на всех ТЭЦ Казахстана. Он выразил надежду, что отопительный сезон пройдет в штатном режиме, но отказался давать какие-либо гарантии.
По данным Минэнерго, около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене.
11.12.2023, 11:29 49646
Десятки домов остались без тепла в результате аварии на теплосетях в Кокшетау
Ведется работа по устранению неисправности
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Кокшетау. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Десятки домов остались без тепла в результате аварии на тепловых сетях в Кокшетау, сообщает пресс-служба акимата города.
Вчера на пересечении улиц Габдуллина и Серкебаева в тепловой камере на коллекторе от магистрального участка теплосети выявлен дефект.
Для устранения выявленного дефекта будет отсечен магистральный участок теплосети диаметром 500 миллиметров с 11.45 до 16.00 10.12.2023 года, в связи с чем будут ограничены в подачи тепловой энергии 24 объекта", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что по завершении ремонтных работ будет восстановлен гидравлический и температурный режим на данном участке.
Позже в акимате сообщили, что обнаружено место дефекта тепломагистрали по улице Сабатаева.
Сотрудниками "Кокшетау Жылу" и управления по чрезвычайным ситуациям города Кокшетау в настоящее время ведется работа по устранению неисправности", - добавили в пресс-службе.
По словам замакима Кокшетау Даулета Жунусова, с 19.00 были начаты работы по устранению аварийной ситуации.
Место дефекта найдено (...) В настоящее время ограничены в подаче порядка 40 объектов", - добавил он.
Напомним, в минувшие выходные в ряде городов Казахстана произошли аварии в системах теплоснабжения.
На Экибастузской теплоэлектроцентрали обнаружили повреждение на золопроводе, была затоплена багерная насосная второго цеха водогрейных котлов.
В Балхаше произошел порыв трубы диаметром 630 миллиметров на пересечении улиц Абая и Абугалиева. Ряд потребителей остался без тепла.
В Актау произошла авария на магистральном трубопроводе теплосети.
При этом в Министерстве энергетики РК сообщили, что случившиеся инциденты характеризуются как технологические нарушения. Прекращения теплоснабжения потребителей не допущено.
Кроме того, 10 декабря в Темиртау вследствие аварийного отключения багерной насосной на КарГРЭС-1 котлоагрегаты станции были переведены на резервное топливо (мазут). По данным акимата, в настоящее время на объекте проводятся ремонтные работы, необходимое оборудование и запасы топлива имеются в достаточном количестве.
По информации акимата Риддера, на ТЭЦ 10 декабря в результате короткого замыкания было нарушено электроснабжение шаро-барабанной мельницы, подающей угольное топливо к котлу. При этом сработала защитная система автоматики и котлоагрегат № 2 временно был переведен с угольного топлива на мазут. Через 2 часа котел был переведен на угольное топливо. Как отметили в акимате, отключения отопления или остановки котлоагрегатов на теплоэлектроцентрали не было. Станция работает в штатном режиме. Подача тепла и горячего водоснабжения осуществляется без перебоев.
В Степногорске 7 декабря произошел аварийный порыв на внутриквартальной теплотрассе города.
Как сообщалось ранее, в сентябре на заседании правительства вице-министр энергетики констатировал, что риск аварий по-прежнему сохраняется на всех ТЭЦ Казахстана. Он выразил надежду, что отопительный сезон пройдет в штатном режиме, но отказался давать какие-либо гарантии.
По данным Минэнерго, около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене.
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