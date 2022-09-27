В ДТП в Акмолинской области заживо сгорели три человека

Фото: ДП Акмолинской области
Предварительно установлено, что водитель автомашины Lada Kalina, двигаясь в направлении поселка Заводского, не справившись с рулевым управлением, выехал на встречную полосу, где допустил лобовое столкновение с автомашиной марки Nissan Teana", - сообщает ДП Акмолинской области.
В результате столкновения автомашина Lada Kalina загорелась вместе с водителем и двумя пассажирами. Все трое погибли на месте происшествия.
Водитель и пассажир автомашины Nissan Teana госпитализированы в реанимационное отделение СМГБ города Степногорска.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 345, часть 4, УК РК.