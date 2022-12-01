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В Экибастуз прибыли дополнительные ремонтные бригады

30.11.2022, 11:45 19201
В Экибастуз прибыли дополнительные ремонтные бригады
Фото: t.me/KZgovernment
Общее число бригад увеличилось с 34 до 42
Экибастуз. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастуз для восстановления подачи тепла в дома прибыли дополнительные ремонтные бригады, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.

Члены правительства и оперативного штаба осмотрели жилые дома, расположенные на улицах Маметова, Шешембекова, дом культуры «Өнер».

Утром 30 ноября 2022 года в Экибастузе для подключения оставшихся без тепла 17 многоквартирных жилых домов по улице Машхура Жусупа приступили к работе ремонтные бригады, прибывшие из других регионов и предприятий Казахстана - Астаны, Павлодара, Караганды, Босшаколя", - рассказали в пресс-службе.


Общее число  бригад увеличилось с 34 до 42.

Напомним, сегодня планируется подключить к теплу 17 жилых домов.
 

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В Экибастузе заполняют тепломагистрали

30.11.2022, 21:33 7791
За день на теплосетях устранили 11 повреждений
Экибастуз. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга первый заместитель акима Павлодарской области Олег Крук сообщил, что в Экибастузе заполняют тепломагистрали.

По его словам, после завершения работ начнется запуск тепла.

Все зависит только от уровня подпитки, от уровня воды в баках", - сказал Олег Крук.


Он добавил, что за день на теплосетях устранили 11 повреждений, выявленных вечером 29 ноября.

Сначала теплоснабжение восстановят в домах, которые не запитаны от ЦТП-52. К остальным 17 многоэтажкам тепловики вернутся после 21.00.

Если бы это было лето, то работы завершили бы в течение трех часов. Но поскольку сейчас зима, может быть, до утра будем запускать подачу. Сразу оговорюсь, запускать будем аккуратно", - сказал Крук.


Напомним, последствия крупной аварии устраняют уже несколько суток. В городе действует режим чрезвычайной ситуации.

Ночью в Экибастузе прошло заседание оперативного штаба с участием заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина, акима Павлодарской области Абылкаира Скакова, вице-министра энергетики Жандоса Нурмаганбетова, акционеров АО "ЦАЭК", учредителей ТОО "Экибастузтеплоэнерго".

Прокуратурой Павлодарской области по факту крупных повреждений на тепловых сетях, снижения давления сетевой воды и остановки водогрейных котлов ТОО "Экибастузтеплоэнерго" зарегистрировано досудебное расследование по статье 254 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Недобросовестное отношение к обязанностям), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
 

В ВКО машина попала под лавину

30.11.2022, 19:49 10471
В ВКО машина попала под лавину
Фото: Polisia.kz
Инцидент произошел на серпантине трассы Усть-Каменогорск - Рахмановские ключи
Усть-Каменогорск. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Во время метели автомобиль с супружеской парой и еще тремя пассажирами выехал из Усть-Каменогорска на Алтай. Ранним утром на серпантине трассы Усть-Каменогорск - Рахмановские ключи машину накрыла лавина, сообщает Polisia.kz.

Выехавшие на трассу полицейские увидели заваленную снегом машину. Они пытались лопатами откапать автомобиль, однако ничего не вышло, отбуксировать УАЗом тоже не удалось, поэтому полицейские привезли на подмогу трактор-грейдер. С помощью него удалось вызволить авто из снежного капкана.

Троих пассажиров, ехавших до Алтая, полицейские посадили в попутки. А супружескую пару из-за закрытой до Усть-Каменогорска дороги и сломанного авто отвезли в Серебрянск.
 

Лжетеррорист сообщил о заложенной бомбе в колледже Талгара

30.11.2022, 15:55 14676
Фото: Polisia.kz
Саперы проводят спецоперацию
Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области лжетеррорист сообщил в полицию о заложенной бомбе в Талгарском колледже агробизнеса и менеджмента имени М. Бейсебаева.

Сотрудниками полиции совместно с другими уполномоченными органами произведена эвакуация около 500 учащихся, 97 преподавателей, 7 человек технического персонала и двоих охранников", - сообщает Polisia.kz.


В настоящее время саперы проводят спецоперацию, по результатам которой будет дана правовая оценка ситуации.
 

Владельцы ТЭЦ возместят жителям Экибастуза все расходы, возникшие из-за аварии

30.11.2022, 14:53 16111
Владельцы ТЭЦ возместят жителям Экибастуза все расходы, возникшие из-за аварии
Фото: instagram/ete_ekb
Потребителям в Экибастузе также сделают перерасчет за услуги теплоснабжения
Экибастуз. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жителям Экибастуза, чьи квартиры пострадали и были затоплены из-за аварии на ТЭЦ, возместит все расходы на ремонт компания-монополист, заявил в ходе брифинга в Экибастузе министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин.

По его словам, мониторинг соцсетей позволил выявить 7 квартир, в которых произошел разрыв батареи. Всего поступило более тысячи заявлений от граждан. Ими занимается специально созданная бригада.

Есть телефон горячей линии, акимат держит такие факты на контроле. Все их расходы компания-монополист возместит. Никаких расходов из личного кармана не будет", - заявил Жумангарин.


Он также рассказал, что сегодня практически все работы по подключению жителей к отоплению будут завершены.

Оставшиеся 17 многоэтажных домов, здание партии AMANAT начнут подключать с обеда сегодня, до вечера все многоэтажные дома будут подключены к теплу", - заявил Жумангарин.


Ранее исполняющий обязанности акима Павлодарской области Абылкаир Скаков сообщил, что потребителям в Экибастузе сделают перерасчет за услуги теплоснабжения, а все расходы, связанные как с ликвидацией, так и с последствиями ликвидации чрезвычайной ситуации и аварийной ситуации, возьмет на себя компания-монополист.

Напомним, сегодня в Экибастуз прибыли дополнительные ремонтные бригады. К теплу планируется подключить 17 жилых домов. В городе также прошло заседание оперштаба с участием заместителя премьер-министра Серика Жумангарина и главы МЧС Юрия Ильина.

Последствия крупной аварии на местной ТЭЦ устраняют уже третьи сутки. Причины ЧП расследует специальная комиссия Комитета атомного и энергетического контроля и надзора. Результаты проверки обещают озвучить до пятницы, 2 декабря. На их основании будет принято решение в отношении инвестора ТЭЦ.
 

Еще в 17 домах Экибастуза планируют восстановить подачу тепла сегодня

30.11.2022, 10:09 21246
Также планируется устранение двух главных свищей на тепломагистрали
Экибастуз. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В 08.00 30 ноября на заседании оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в Экибастузе обсудили текущее состояние на теплосетях города и принимаемые меры по восстановлению температурного режима, сообщает пресс-служба правительства.

Сегодня планируется устранение двух главных свищей на тепломагистрали и параллельное подключение к системам отопления оставшиеся 17 жилых многоквартирных домов на улице Машхура Жусупа.

С 9.00 утра начался объезд социальных объектов города. Члены правительства и участники оперативного штаба осмотрели экибастузскую городскую больницу, отделения приемного покоя, родильный дом. Температура в медицинских учреждениях составляет 24°C", - рассказали в ведомстве.


Напомним, последствия крупной аварии на местной ТЭЦ устраняют уже третьи сутки. Специальная комиссия начала расследование причин коммунального ЧП.

В настоящее время на ТЭЦ работают 6 котлов. Восстановлено теплоснабжение в 143 многоэтажных и 132 частных домах, а также на 13 социальных объектах. Ремонтные работы завершены на 20 участках из 21.
 

В здании железнодорожного вокзала Алматы-2 произошел пожар

29.11.2022, 14:54 33441
В здании железнодорожного вокзала Алматы-2 произошел пожар
Люди самостоятельно покинули здание, пострадавших нет
Алматы. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В здании железнодорожного вокзала Алматы-2 произошел пожар, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
 

Произошло горение деревянной обрешетки кровли основного здания вокзала на площади предварительно 100 квадратных метров, люди самостоятельно покинули здание, пострадавших нет. В 14.30 пожар локализован", - проинформировали в ведомстве.

 
В 14.50 пожар ликвидирован, вокзал работает в штатном режиме, задержки поездов не было.

Ранее сообщалось, что с начала года в пожарах погибли 249 человек.

 

В 313 километрах от Алматы произошло землетрясение

29.11.2022, 14:07 34941
В 313 километрах от Алматы произошло землетрясение
Фото: Depositphotos
В Алматы 2 декабря пройдет общегородская сейсмотренировка
Алматы. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 29 ноября 2022 года в 12.31 зарегистрировано землетрясение.

Сообщается, что эпицентр землетрясения расположен в 313 км на юг от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения составил 11,4. Магнитуда MPV 5,0. Координаты эпицентра 40.39° с.ш. 77.03° в.д. Глубина 5 км.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

Как сообщил на брифинге региональной службы коммуникаций и.о. начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Ерлан Алибеков, в Алматы 2 декабря пройдет общегородская сейсмотренировка. Жителей и гостей мегаполиса просят отнестись с пониманием и соблюдать спокойствие.

Ерлан Алибеков сообщил, что сейсмотренировка пройдет в пятницу в 11.00. Она проводится ежегодно.

В день сейсмотренировки будет задействована городская система оповещения путем запуска сиренно-речевых установок, перехвата теле-, радиоканалов, а также будет рассылка Push-уведомлений через мобильное приложение ДАРМЕН", - сообщил Алибеков.


Стало известно, что основным учебным местом сейсмотренировки определен торгово-развлекательный комплекс АДК, где будет развернут палаточный лагерь, полевая кухня, пункты питания и продовольственного снабжения, для отработки элементов сбора, регистрации и временного размещения населения.

Спикер доложил, что весь личный состав службы гражданской защиты практически отработает действия по спасению и эвакуации людей, извлечению пострадавших из-под завалов, тушению пожаров, оказанию первой медицинской помощи.

Кроме того, будут проведены обучающие тренинги по действиям населения при землетрясении с раздачей памяток, а также укомплектованию тревожного чемоданчика на случай ЧС.

Во всех объектах образования, здравоохранения и с массовым пребыванием людей города (ТРЦ, ТЦ, ТД) будут отработаны учебные элементы по эвакуации, где сотрудниками ДЧС будет оказана методическая помощь и организована раздача памяток "10 простых шагов при землетрясении".

Он также пояснил, что безопасными местами при землетрясениях являются открытые площадки подальше от линий электропередачи и зданий.

Напомним, что город Алматы расположен в 9-10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в городе происходят до 200 слабых, неощутимых землетрясений. При этом землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом. По прогнозам прогнозной комиссии Института сейсмологии, до конца года землетрясения силой 7 и более баллов в городе не ожидаются. Поэтому проводимая городская сейсмотренировка не связана с каким-либо ожиданием землетрясения.

 

На ТЭЦ Усть-Каменогорска произошел сбой оборудования

29.11.2022, 10:53 34566
Имеются сложности с циркуляцией сетевой воды. Из-за холода она увеличилась на тысячу тонн
Усть-Каменогорск. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сбой оборудования произошел на ТЭЦ в Усть-Каменогорске из-за сильного мороза.

Мороз в Восточном Казахстане в последние несколько дней только усиливается. Ночью столбики термометров в некоторых районах опустились до минус 40. Мороз не выдерживает даже ТЭЦ Усть-Каменогорска. Накануне из-за сбоя в работе датчиков отключился котел № 15, сообщает телеканал "Хабар24".

По данным телеканала, через полтора часа котел подключили обратно. Но есть сложности с циркуляцией сетевой воды. Из-за холода она увеличилась на тысячу тонн. А это повлияло уже на снижение температур в батареях горожан.

Сейчас на станции увеличили количество ремонтных бригад. Работают 7 котлов и 6 турбоагрегатов. В ближайшее время после завершения ремонта при включении оборудования в работу температура сетевой воды будет соответствовать температурному графику теплосети.

Низкие температуры отрицательно сказываются и на общественном транспорте. Обрыв провода остановил один из трамвайных маршрутов. У автобусов же замерзают топливная система и пневмоподвески. Поэтому на линию сегодня вышло всего 60 процентов машин. В итоге люди вынуждены подолгу ждать на остановках.

Напомним, из-за аварии на ТЭЦ Экибастуза горожане остались без теплоснабжения в 30-градусный мороз. Смаилов поручил провести расследование.
 

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