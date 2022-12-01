Еще в 17 домах Экибастуза планируют восстановить подачу тепла сегодня

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В Алматы 2 декабря пройдет общегородская сейсмотренировка

Алматы. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 29 ноября 2022 года в 12.31 зарегистрировано землетрясение.





Сообщается, что эпицентр землетрясения расположен в 313 км на юг от Алматы на территории Китая.





Энергетический класс землетрясения составил 11,4. Магнитуда MPV 5,0. Координаты эпицентра 40.39° с.ш. 77.03° в.д. Глубина 5 км.





Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.





Как сообщил на брифинге региональной службы коммуникаций и.о. начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Ерлан Алибеков, в Алматы 2 декабря пройдет общегородская сейсмотренировка . Жителей и гостей мегаполиса просят отнестись с пониманием и соблюдать спокойствие.





Ерлан Алибеков сообщил, что сейсмотренировка пройдет в пятницу в 11.00. Она проводится ежегодно.





В день сейсмотренировки будет задействована городская система оповещения путем запуска сиренно-речевых установок, перехвата теле-, радиоканалов, а также будет рассылка Push-уведомлений через мобильное приложение ДАРМЕН", - сообщил Алибеков.





Стало известно, что основным учебным местом сейсмотренировки определен торгово-развлекательный комплекс АДК, где будет развернут палаточный лагерь, полевая кухня, пункты питания и продовольственного снабжения, для отработки элементов сбора, регистрации и временного размещения населения.





Спикер доложил, что весь личный состав службы гражданской защиты практически отработает действия по спасению и эвакуации людей, извлечению пострадавших из-под завалов, тушению пожаров, оказанию первой медицинской помощи.





Кроме того, будут проведены обучающие тренинги по действиям населения при землетрясении с раздачей памяток, а также укомплектованию тревожного чемоданчика на случай ЧС.





Во всех объектах образования, здравоохранения и с массовым пребыванием людей города (ТРЦ, ТЦ, ТД) будут отработаны учебные элементы по эвакуации, где сотрудниками ДЧС будет оказана методическая помощь и организована раздача памяток "10 простых шагов при землетрясении".





Он также пояснил, что безопасными местами при землетрясениях являются открытые площадки подальше от линий электропередачи и зданий.





Напомним, что город Алматы расположен в 9-10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в городе происходят до 200 слабых, неощутимых землетрясений. При этом землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом. По прогнозам прогнозной комиссии Института сейсмологии, до конца года землетрясения силой 7 и более баллов в городе не ожидаются. Поэтому проводимая городская сейсмотренировка не связана с каким-либо ожиданием землетрясения.



