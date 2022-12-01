В Экибастузе прошло заседание оперштаба с участием членов правительства

Всего подписано 35 документов

Париж. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках официального визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева во Францию подписан ряд документов, сообщает пресс-служба - В рамках официального визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева во Францию подписан ряд документов, сообщает пресс-служба Акорды





Подписаны следующие документы:





1. Межправительственное соглашение между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством Европы и иностранных дел Франции по вопросам реализации строительства ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт (ВЭС) в Жамбылской области;





2. Соглашение между правительством Республики Казахстан и Alstom Holdings SA о базовых принципах по реализации проектов, производству и сервисному обслуживанию электровозов и оборудования для подвижного состава и инфраструктуры железнодорожного транспорта в РК;





3. Соглашение о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Synetics по вопросам создания генетического центра;





4. Меморандум о взаимопонимании между АО "МФЦА" и Paris Europlace;





5. Соглашение об основных условиях между АО "Самрук-Казына" и Total Eren S.A.;





6. Соглашение о сотрудничестве и финансировании между АО "НК "КМГ" и Air Liquide Eastern Europe S.A.;





7. Меморандум о взаимопонимании между АО "НК "КМГ" и Air Liquide Eastern Europe S.A.;





8. Меморандум о cотрудничестве между АО "НК Kazakh Invest" и Total Eren S.A.;





9. Меморандум о сотрудничестве между АО "НК Qazaq Gaz", France Hydrogene, Medef International;





10. Меморандум о взаимопонимании между АО "НК QazaqGaz" и Technip Energies N.V.;





11. Соглашение о сотрудничестве между АО "НК "ҚТЖ" и ALSTOM Transport SA;





12. Соглашение об основных условиях между АО "НК "ҚТЖ" и Société Générale;





13. Меморандум о сотрудничестве между АО "НАК Казатомпром" и Orano Group;





14. Меморандум о взаимопонимании между АО "НАК Казатомпром" и I2EN;





15. Меморандум о сотрудничестве между АО "Национальный холдинг QazBioPharm" и Boehringer Ingelheim Animal Health France;





16. Совместное заявление между "Назарбаев Университет" и организациями Université de Lorraine, Total Energies, Alstom, Air Liquide;





17. Соглашение о сотрудничестве между АО "Центр развития торговой политики QazTrade" и Soufflet Group;





18. Соглашение о сотрудничестве между АО "Жасыл Даму" и парижским агентством по утилизации бытовых отходов Syctom;





19. Меморандум о сотрудничестве между АО "Жасыл даму" и Vicat;





20. Меморандум о сотрудничестве между ТОО "КазБитумСервис" и Soprema;





21. Соглашение о сотрудничестве между ТОО "Schneider Electriс" и Schneider Electric Kazakhstan;





22. Контракт между ТОО "Оркен Алем" и Safran;





23. Меморандум о сотрудничестве между ТОО "Караганда-Осетр" и Cavier House Premier, и Swiss Choice Holding SA;





24. Договор купли-продажи доли между Magnetic Oil и Total Energies;





25. Меморандум о взаимопонимании между Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) и Proparco;





26. Меморандум между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетического перехода Франции по вопросам взаимодействия в сфере использования мирного атома;





27. Меморандум о взаимопонимании в отношении технического сотрудничества в сфере обращения с радиоактивными отходами;





28. Декларация о намерениях между Министром науки и высшего образования Республики Казахстан и Министром Европы и иностранных дел Французской Республики относительно сотрудничества в области высшего образования и научных исследований;





29. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции и Французским Агентством по борьбе с коррупцией по сотрудничеству в области предотвращения и борьбы с коррупцией;





30. Соглашение между Государственным центром поддержки национального кино (Республика Казахстан) и Национальным центром кинематографии и анимации (Французская Республика) о сотрудничестве;





31. Протокол о внесении изменений в меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития;





32. Специальное соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Французской Республики о реализации сотрудничества в области борьбы с глобальным потеплением;





33. Меморандум о сотрудничестве между Атырауским Университетом нефти и газа имени С. Утебаева и Университетом Страсбурга;





34. Меморандум о сотрудничестве между КазГУ и Университетом Лотарингии;





35. Меморандум о сотрудничестве между КазГУ и Университетом Реймса.