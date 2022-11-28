В Экибастузе 130 домов остались без тепла

Экибастуз. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе от отопления отключены 130 многоэтажных жилых домов. Сейчас требуется опорожнить систему отопления отключенных домов. Ее обещают подключить, как только закончатся ремонтные работы.
По информации первого заместителя акима области Олега Крука, объем утечек сетевой воды заметно снизился, сообщает Pavlodarnews.kz.
Если в ночное время подпитка составляла 1200 тонн, что в три раза превышает норму, то на данный момент это уже порядка 700 тонн. Мы выявили 15 повреждений, из них шесть устранены, еще девять ликвидируются. Помимо этого, проводилось частичное отключение магистральных сетей, выявили участок по улице Машхура Жусупа, обнаружили несколько затопленных камер. Сейчас производится откачка. Под отключение попали 130 многоэтажных жилых домов. Мы этим занимаемся. Ситуация под контролем. По этим домам мы попросили слить воду, чтобы опорожнили систему отопления. Как только закончатся ремонтные работы, система снова будет подключена", - прокомментировал Олег Крук.
По его словам, на данный момент дополнительно растапливается еще один котел.
Сейчас в работе 3 энергетических и один водогрейный котел. На растопке еще один котел. Температура, которую выдает ТЭЦ в город, составляет 52-53 градуса. Мы планируем поднять до 60 градусов, тем самым облегчить ситуацию по сливу воды из системы", - сообщил Олег Крук.
По информации акима города Аяна Бейсекина, рабочий штаб предпринимает все меры по устранению выявленных повреждений.
Сообщается, что детсады не будут работать 28 ноября в Экибастузе, а школьников временно переведут на дистанционное обучение.
Это временная вынужденная мера, направленная на сохранение здоровья детей. Ситуация с подачей тепла, по данным оперативного штаба, нормализуется в ближайшее время", - отметили в отделе образования.
Занятия в школах сельской зоны Экибастуза пройду в штатном режиме.
Напомним, 76 детей из социальных центров Экибастуза отправили в Павлодар. В областной центр также планируется отправить сантранспортом 14 пациентов больницы, в том числе семь детей.
По оперативным данным, 36 воспитанников из центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, перевели в школу-интернат № 7 Павлодара. Сюда же передислоцировали 11 юношей и девушек из дома юношества "Жас оркен". Еще 29 учащихся областного многопрофильного лицея перевели в лицей "Білім инновация". Всех детей сопровождают воспитатели.
Всего в Экибастузе 25 школ и 21 341 учащийся.
В Экибастузской городской больнице пребывают 300 пациентов. В случае необходимости экстренной передислокации подготовлен коечный фонд в Павлодаре и Аксу на 317 коек. На сантранспорте в Павлодар планируется передислоцировать 14 человек, из которых семеро детей", - сообщили в пресс-службе акимата области.
Кроме того, из центра психического здоровья планируется эвакуация 26 пациентов вместе с тремя сопровождающими.
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Как сообщил аким Экибастуза Аян Бейсекин, на данный момент без теплоснабжения остается три микрорайона.
Тепломагистраль № 2 была отключена, 130 многоквартирных жилых домов и около 100 частных жилых домов остаются без отопления. Но мы совместно с жилищной инспекцией и эксплуатирующими организациями проводим работу по опорожнению систем отопления с целью исключения риска разморозки", - отметил Аян Бейсекин.
По его словам, в штатном режиме работают пять котлоагрегаторов, три из них - водогрейные котлы, два - энергетические. В целом температурные параметры выдерживаются в рамках 71 на 44 градуса.
Кроме того, предпринимаются меры по вводу еще одного водогрейного котла к полуночи сегодня, что позволит теплопараметры вывести за 80 процентов на подаче и около 65 процентов на обратку, что поможет стабилизировать ситуацию с подачей теплоснабжения по городу", - проинформировал Аян Бейсекин.