15.12.2024, 16:38 14246
В Экибастузе у пенсионерки украли 13 миллионов тенге
Фото: Depositphotos
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Экибастуз. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция возбудила уголовное по факту кражи 13 миллионов тенге с банковского счета пожилой женщины, сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что пенсионерка проходила лечение в больнице в инсультном отделении. Вместе с ней в палате лежала молодая женщина, которая путем незаконного доступа в мобильное приложение Kaspi совершила кражу денежных средств со счета пенсионерки", - проинформировали в полиции.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения - обязательство о явке.
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15.12.2024, 13:00 17816
Из-за непогоды более тысячи машин скопилось на трассе в Карагандинской области
Фото: Кадр из видео
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Караганда. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Ночью на трассе Караганда - Астана из-за гололеда образовался крупный затор из тысячи машин, сообщает Polisia.kz.
Полицейские в Карагандинской области сопроводили колонны автомобилей по закрытым участкам автодороги. За ночь стражи порядка организовали сопровождение более 700 автомобилей от Караганды до границы Акмолинской области и в обратном направлении 1000 машин", - говорится в сообщении.
В настоящее время движение на трассе в Карагандинской области не ограничено.
15.12.2024, 09:30 21186
В шахте на "Майкаинзолото" погиб рабочий
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области в шахте АО "Майкаинзолото" под колесами погрузочно-доставочной машины погиб рабочий, возбуждено уголовное дело, сообщили в департаменте полиции региона.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил техники безопасности, повлекшего по неосторожности смерть человека. Водитель установлен и доставлен в отдел полиции. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования", - проинформировали в полиции.
Информация о трагедии появилась в соцсетях. Сообщается, что водитель погрузчика наехал на рабочего на глубине 140 метров. Мужчина скончался на месте происшествия.
Напомним, в январе в результате обвала дороги на горно-рудном карьере "Майкаинзолото" в воронку провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих были извлечены в тот же день. Поиск еще двух человек велся более полутора месяцев. Спасательные работы прерывали из-за риска обвала грунта. 21 февраля международные эксперты заявили о риске продолжения спасательных работ из-за нестабильного состояния почвы. Тело последнего рабочего было извлечено лишь в июле. Суд признал полную вину в случившейся трагедии АО "Майкаинзолото".
13.12.2024, 20:34 45301
В Астане из-за украденного кабеля жители левого берега осталась без электричества
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 13 декабря, в Астане ряд жилых домов, расположенных на левом берегу, остался без электричества, сообщает пресс-служба "Астана РЭК".
На подстанции "Чубары" произошли отключения ячеек 10 кВ. На ограничении находятся три распределительных пункта. Причиной стало хищение кабельной линии. Четыре оперативно-выездные бригады находятся на месте. Производятся переподключения.
Ранее министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров сообщил, что тарифы на коммунальные услуги и дальше будут расти, но усилится поддержка нуждающихся слоев населения.
13.12.2024, 11:07 50296
Несколько питомцев приюта для животных погибли при пожаре в Костанайской области
Волонтеры обратились за помощью, поскольку старое помещение восстановлению не подлежит, а нового не хватает для 40 питомцев
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Костанай. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - При пожаре в Лисаковском приюте для животных "Кошкин дом" погибли несколько питомцев, сообщает информационный портал "Алау".
Огнем было охвачено помещение, где содержались питомцы. Местные волонтеры рассказали, что здесь не обошлось без жертв, несколько животных погибло. Возгорание в вагончике началось примерно в 7 вечера. К приезду спасателей пожар уже разрушил кровлю и стены. От огня пострадали клетки и находящиеся здесь животные, к сожалению, без жертв не обошлось", - пишет источник.
По словам волонтеров, возгорание началось из-за неисправной проводки.
Пожарная машина достаточно быстро приехала, они уже были здесь на крыше, просматривали очаг, выяснилось, что это проводка. Автоматы не сработали, к сожалению. По погибшим кошкам - где-то 8-10, это уже точно. Остальные все живы, они находятся в новом вагончике", - рассказала волонтер Алина Каирбаева.
Она добавила, что 40 питомцев негде разместить, площади нового вагончика на всех не хватает, а старое помещение восстановлению не подлежит.
Очень нужна помощь с демонтажем. Нужны будут люди, которые помогут это все это убрать, разгрести, потому что это, во-первых, это кошки, которые сейчас будут приходить, и для работников это тоже не безопасно. Сами мы не справимся - девочки, нужна будет мужская помощь, нужна будет работа с техникой, нужно будет с помещением вопрос решать. Может быть, получится у нас к Новому году решить вопрос нового вагончика, будем открывать сбор на вагончик новый. Это самое оптимальное решение, чтобы быстро решить вопрос с помещением", - говорит Каирбаева.
Напомним, в ноябре в Костанае отравили собак в приюте для животных.
11.12.2024, 14:06 81566
В "КазТрансОйл" прокомментировали удар беспилотников по нефтепроводу в Брянской области
Инфраструктура, по которой Казахстан транспортирует нефть, не пострадала
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В АО "КазТрансОйл" сообщили, что в результате ударов беспилотников в Брянской области нефтяная инфраструктура Казахстана не пострадала.
По данным местных властей Брянской области РФ, в результате атаки дронов в ночь на среду произошло возгорание производственного объекта на территории региона, которое было потушено.
Находящаяся на территории РФ инфраструктура, по которой Казахстан транспортирует нефть, по заверениям российской стороны, не пострадала. Соответственно, для поставок нефти казахстанского производства угроз нет", - сообщили в "КазТрансОйл".
Напомним, 1 декабря 2024 года в районе города Пневы обнаружена утечка нефти на западном участке системы "Дружба", по которому Казахстан экспортирует нефть в Германию. Перекачка по поврежденной линии была прекращена. Поставки нефти продолжились по второй линии.
11.12.2024, 10:17 85246
Из-за ДТП более 20 промпредприятий и около 7 тысяч частных домов отключили от газоснабжения в Сарыагаше
Фото: aimaq.kz
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Туркестан. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В результате ДТП в городе Сарыагаше Туркестанской области поврежден газопровод. От газоснабжения были отключены 20 промышленных предприятий и около 7 тысяч частных домов, сообщили в АО "QazaqGaz Aimaq".
10 декабря текущего года в 22.05 на пульт аварийно-диспетчерской службы Сарыагашского районного газового хозяйства АО "QazaqGaz Aimaq" поступила заявка о повреждении газопровода и утечке газа по адресу город Сарыагаш, улица Шымкент (трасса республиканского значения)", - проинформировали в компании.
Аварийная бригада установила, что причиной аварии стал наезд автомобиля марки BMW на надземный газопровод высокого давления. В последствии произошел полный прорыв газопровода в двух местах, а также деформация более 40 погонных метров газопровода.
Отмечается, что аварийная бригада оперативно локализовала утечку газа.
В результате аварии без газоснабжения остались: 21 промышленное предприятие, 153 коммунально-бытовых предприятий, 6821 абонент частного сектора.
Ремонтно-восстановительные работы начались незамедлительно. На месте задействованы семь бригад, включающие более 40 сотрудников аварийно-восстановительной службы АО "QazaqGaz Aimaq". 11 декабря с 03.00 до 03.30 проведены проверочные работы на герметичность распределительных газопроводов в зоне поврежденного участка. В первую очередь газоснабжение восстановлено для стратегически важных объектов (больница, поликлиника, школы, детские сады, а также здание местной полиции). Учитывая позднее ночное время, а также необходимость проведения газоопасных работ в световое время суток, с 09.00 начались масштабные работы по повторным подключениям частного сектора и предприятий", - сообщили в компании.
Ожидается, что газоснабжение будет полностью восстановлено до 13.00 11 декабря 2024 года.
10.12.2024, 20:25 97046
Судмедэксперты сообщили предварительную причину смерти дяди Шерзата Полата
Фото: Depositphotos
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Конаев. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно предварительному выводу судебно-медицинской экспертизы, смерть 30-летнего мужчины, тело которого было обнаружено 9 декабря на окраине Талгара, наступила в результате механической асфиксии, характерной для самоповешения. На теле отсутствуют следы, свидетельствующие о насильственном характере смерти, сообщает департамент полиции Алматинской области.
Эксперты отмечают, что обнаруженные телесные повреждения, такие как странгуляционная борозда и ссадины в области шеи, соответствуют травмам, возникающим при использовании петли. Все признаки указывают на суицид, поскольку неравномерность борозды и характер повреждений являются типичными для подобных случаев.
Обнаруженные участки, напоминающие ссадины, в заушной области сосцевидного отростка и затылочной области могли возникнуть от трения и сдавливания петли. В настоящее время правоохранительные органы продолжают проверку всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в ДП.
Напомним, 16-летний подросток был убит в Талгаре в начале октября в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.
Заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.
После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.
9 декабря стало известно, что на окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве несовершеннолетнего.
10.12.2024, 16:49 94456
В алматинском метро погиб мужчина
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Алматы. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На станции "Абай" Алматинского метрополитена погиб 26-летний мужчина.
В соцсетях появилось видео, на котором пассажиры метро на станции "Абай" раскачивают вагоны.
По словам очевидцев, на рельсы упал человек. Пассажиры начали толкать вагон, чтобы вытащить его", - говорится в публикации под видео.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что упавший на рельсы 26-летний мужчина погиб. Отмечается, что он имел инвалидность по зрению.
По данному факту проводится расследование. Другие обстоятельства устанавливаются", - добавили в пресс-службе ДП.
Напомним, поезд столкнулся с автобусом в Алматы.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?