За день на теплосетях устранили 11 повреждений
Экибастуз. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга первый заместитель акима Павлодарской области Олег Крук сообщил, что в Экибастузе заполняют тепломагистрали.
По его словам, после завершения работ начнется запуск тепла.
Все зависит только от уровня подпитки, от уровня воды в баках", - сказал Олег Крук.
Он добавил, что за день на теплосетях устранили 11 повреждений, выявленных вечером 29 ноября.
Сначала теплоснабжение восстановят в домах, которые не запитаны от ЦТП-52. К остальным 17 многоэтажкам тепловики вернутся после 21.00.
Если бы это было лето, то работы завершили бы в течение трех часов. Но поскольку сейчас зима, может быть, до утра будем запускать подачу. Сразу оговорюсь, запускать будем аккуратно", - сказал Крук.
Напомним, последствия крупной аварии устраняют уже несколько суток. В городе действует режим чрезвычайной ситуации.
Ночью в Экибастузе прошло заседание оперативного штаба с участием заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина, акима Павлодарской области Абылкаира Скакова, вице-министра энергетики Жандоса Нурмаганбетова, акционеров АО "ЦАЭК", учредителей ТОО "Экибастузтеплоэнерго".
Прокуратурой Павлодарской области по факту крупных повреждений на тепловых сетях, снижения давления сетевой воды и остановки водогрейных котлов ТОО "Экибастузтеплоэнерго" зарегистрировано досудебное расследование по статье 254 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Недобросовестное отношение к обязанностям), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.