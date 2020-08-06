В Форте-Шевченко затопило ряд улиц

Актау. 5 августа. Kazakhstan Today - Сильные дожди в Форте-Шевченко, начавшиеся в 02.30 в ночь на 5 августа, превысили уровень центральных каналов города, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба акимата Тупкараганского района, это привело к затоплению некоторых улиц.

В настоящее время мобилизованы работники коммунальных служб, ЧС и военнослужащие. Работает спецтехника, установлены мотопомпы. Принимаются срочные меры.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства