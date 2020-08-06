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В Форте-Шевченко затопило ряд улиц

05.08.2020, 19:23 6697
Актау. 5 августа. Kazakhstan Today - Сильные дожди в Форте-Шевченко, начавшиеся в 02.30 в ночь на 5 августа, превысили уровень центральных каналов города, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба акимата Тупкараганского района, это привело к затоплению некоторых улиц.
 
В настоящее время мобилизованы работники коммунальных служб, ЧС и военнослужащие. Работает спецтехника, установлены мотопомпы. Принимаются срочные меры.
 

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