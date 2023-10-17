16.10.2023, 10:00 45171
В горах Алматы сошла лавина, есть пострадавшие
Спасатели выехали для транспортировки пострадавших
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Алматы. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В горах Алматы сошла лавина, есть пострадавшие, сообщает "Хабар 24".
По официальным данным, снежный обвал спровоцировали два профессиональных лыжника. Спасатели выехали для транспортировки пострадавших. Одному из них, по предварительным данным, 33-35 лет. Пока информации о состоянии лыжников нет.
Напомним, ранее местный департамент по ЧС предупреждал о погодных условиях и просил не посещать жителей и гостей города горы.
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16.10.2023, 19:12 27531
Альпинисты сорвались с высоты на столичной стройке: скончался третий пострадавший
Медики оценивают состояние четвертого пострадавшего как крайне тяжелое
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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане скончался третий альпинист из четырех, сорвавшихся с высоты на одной из строительных площадок города, сообщает пресс-служба управления общественного здравоохранения столицы.
Пациент 1999 года рождения 12 октября с многочисленными внутренними травмами с тяжелой степенью тяжести здоровья был экстренно госпитализирован в многопрофильную городскую больницу № 2, где ему проводились все необходимые оперативные вмешательства. Все это время пациент находился в критическом состоянии", - сообщили в УОЗ Астаны.
Четвертый пострадавший находится в реанимации. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.
Напомним, до приезда бригады скорой медицинской помощи один рабочий скончался на месте, троих госпитализировали. По факту падения рабочих начато досудебное расследование.
16.10.2023, 14:12 39361
Спровоцировавший сход лавины в горах Алматы лыжник погиб
Состояние второго пострадавшего удовлетворительное
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Алматы. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Один из двух лыжников, спровоцировавших сход снежной лавины на леднике Туюк су в горах Алматы, погиб, сообщили в службе спасения.
Как стало известно, гражданин Р. и гражданин К. катались на лыжах на леднике Туюк су. Гражданин К. спустился на лыжах первым и в результате схода лавины остался под снегом. Гражданин Р. спустился по безопасному склону до местонахождения первого лыжника, извлек его из-под снежного завала", - сказано сообщении службы спасения.
Спасатели спустили тело до Шымбулака, после чего его передали оперативной группе Медеуского РУВД.
Состояние второго пострадавшего удовлетворительное. Подробности инцидента будут выясняться после следственных мероприятий.
Ранее местный департамент по ЧС предупреждал о погодных условиях и просил не посещать жителей и гостей города горы.
15.10.2023, 13:28 72621
Жителя Караганды задержали за призыв убивать русских
Фото: depositphotos.com
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Караганда. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками департамента полиции Карагандинской области задержан житель Караганды по подозрению в разжигании межнациональной розни, сообщили в полиции.
Сотрудниками полиции установлен и задержан ранее судимый 32-летний житель города", - проинформировали в полиции региона.
Ранее в Сети распространилась запись прямого эфира, где мужчина призывал убивать русских в Казахстане.
По факту зарегистрировано уголовное дело по статье 174 УК РК (Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни). Назначены необходимые экспертизы. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", - отметили в пресс-службе департамента полиции.
За умышленные действия, направленные на разжигание национальной розни, оскорбление национальной чести и достоинства граждан, действует наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет.
Раннее сообщалось, что по итогам первого квартала этого года в Казахстане зарегистрировали 23 правонарушения по статье "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни" - на 43,8 процента больше, чем годом ранее.
13.10.2023, 12:09 134566
Четверо рабочих сорвались с высоты на столичной стройке: начато досудебное расследование Дополнено
Один рабочий погиб на месте, еще один скончался в больнице
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Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По факту падения рабочих с высоты на стройке в Астане начато досудебное расследование, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции.
Департаментом полиции города Астаны начато досудебное расследование по части 3 статьи 277 статьи УК РК за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ", - проинформировали в полиции.
Кроме того, сообщается, что до приезда бригады скорой медицинской помощи один рабочий скончался на месте, остальные трое госпитализированы.
Дополнено 13.10.2023, 14.20
Позже стало известно, что в больнице из-за травм, несовместимых с жизнью, скончался еще один рабочий, 1999 года рождения.
Двое других пострадавших, 1999 и 2002 годов рождения, находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Их состояние оценивается как крайне тяжелое.
По словам медиков, у поступивших диагностированы многочисленные травмы мягких тканей, закрытые переломы ребер, костей таза, бедренных костей, многочисленные разрывы внутренних органов, шоковое и травматическое состояние высокой степени.
Напомним, в прошлом году в результате несчастных случаев на производстве пострадали почти 1,5 тысячи работников, информирует finprom.kz.
По данным Комитета труда и социальной защиты МТСЗН РК, в 2022 году в результате несчастных случаев на производстве пострадали 1465 работников, 202 из них погибли.
Производственный травматизм по итогам 2022 года сохранен на уровне 2021-го. В 2022 году коэффициент частоты несчастных случаев на 1000 работающих составил 0,22.
12.10.2023, 09:46 171591
Загадочную смерть постояльца центра оказания соцуслуг расследуют в Конаеве
71-летний мужчина получил 80% ожогов третьей степени, находясь в своей комнате
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Конаев. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Загадочную смерть постояльца центра оказания соцуслуг расследуют в Конаеве. В доме престарелых 71-летний мужчина получил ожоги третьей степени, находясь в своей же комнате. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, но спасти пострадавшего не удалось.
В администрации заявили, что на постояльца упала сигарета, но в такую немыслимую версию не верят спасатели и эксперты, сообщает Almaty.tv.
Этот человек жил в этой комнате один. Он сидел здесь и курил. Сейчас же вся одежда синтетическая. Сигарета упала на одежду и пламя вспыхнуло. Сотрудники увидели это только в ходе обхода, когда подошла очередь оказать услуги умершему. Они потушили огонь и вызвали скорую", - сказала сестра-хозяйка Роза Жамансарина.
Однако такая версия произошедшего вызывает сомнение у экспертов. Как одежда может вспыхнуть от такого маленького уголька? Много вопросов вызывает и соблюдение правил пожарной безопасности. От сотрудников службы ЧС стало известно, что было выявлено 15 нарушений, 6 из которых - грубые.
В ходе опроса было установлено, что предварительная причина - на нем загорелась одежда при курении. В моей практике за 19 лет я лично такого не видел", - отметил заместитель начальника УЧС Конаева Данияр Шындаулетов.
Постояльцы социального дома шокированы произошедшим и всерьез опасаются за свою безопасность. Ведь если правила пожарной безопасности не соблюдаются, то на месте погибшего мог оказаться каждый.
В тот день погибшего мужчину экстренно увезли в больницу на карете скорой помощи. Однако спасти его не удалось.
Больной 1952 года рождения доставлен бригадой скорой помощи в крайне тяжелом состоянии с термическими ожогами головы, лица, шеи, грудной клетки, передней брюшной стенки, спины, верхних и нижних конечностей II-III степени. Площадь - 77-80%. Учитывая тяжесть состояния больного, характер травмы, реанимационные мероприятия были безуспешны. Больной скончался", - сообщил заведующий отделением травматологии многопрофильной больницы Конаева Евгений Ким.
В прокуратуре Алматинской области сообщили, что уголовное дело завели по статье "Доведение до самоубийства". Стоит отметить, в марте этого года в этом же социальном доме повесился 76-летний постоялец.
11.10.2023, 19:57 192601
В Усть-Каменогорске по факту массового отравления студентов завели уголовное дело
С 11 октября учащихся колледжа перевели на дистанционное обучение
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Усть-Каменогорск. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование ведется в связи с возможным нарушением санитарных правил или гигиенических нормативов, сообщает YK-news.kz.
10 октября десятерых первокурсников КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" на скорой помощи доставили в Центр матери и ребенка. Всем студентам поставили диагноз "пищевая токсикоинфекция" под вопросом. Пациентов после осмотра отпустили на амбулаторное лечение.
С 11 октября учащихся колледжа перевели на дистанционное обучение, арендатор столовой приостановила деятельность до получения результатов лабораторных исследований. По данным ДСЭК ВКО, на анализ взяли пробы продуктов, воды. Результаты еще не готовы.
По этому факту началось досудебное расследование по части 1 статьи 304 Уголовного кодекса РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов)", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.
Напомним, в августе из центра оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области в больницу с признаками отравления были доставлены более 10 детей.
11.10.2023, 16:05 195841
На шахте "Казахстанская" вновь эвакуировали рабочих
Фото: Depositphotos
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Караганда. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Всех работников шахты "Казахстанская", которые трудятся над возведением огнеупорных перемычек, пришлось эвакуировать из-за повышения температуры на объекте, сообщили в пресс-службе "АрселорМиттал Темиртау".
11 октября 2023 года на шахте "Казахстанской" проводились работы по возведению перемычек по локализации пожара, произошедшего 17 августа. В связи с повышением температуры введен план ликвидации",- сказано в сообщении компании.
Отмечается, что на поверхность выехали все работники шахты, пострадавших нет.
Напомним, 17 августа в 10.05 в шахте произошло возгорание конвейерной ленты. Был введен план ликвидации аварии. В момент происшествия под землей находились 227 человек, из них 222 подняли на поверхность. В результате ЧП погибли пять человек.
Правительственная комиссия по расследованию причин аварии и гибели работников на шахте пришла к заключению, что в трагедии полностью виновен работодатель.
Пожар на шахте до сих пор не ликвидирован.
11.10.2023, 11:29 184136
В Костанайской области зафиксировали вспышку бешенства
Также в Карагандинской области выявлена болезнь Ньюкасла
Фото: ElDala.kz
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области зафиксировали вспышку бешенства крупного рогатого скота.
Установить ограничительные мероприятия на территории товарищества с ограниченной ответственностью "Олжа Ряжское" ПК Алабуга, расположенного по адресу: село Кировское Узункольского района Костанайской области в связи с возникновением болезни бешенства крупного рогатого скота", - говориться в тексте проекта решения "Об установлении ограничительных мероприятий".
Документ был размещен на портале "Открытые НПА" 6 октября.
Также в селе Ахмет Карагандинской области выявлена болезнь Ньюкасла. На территории села ввели карантин.
В связи с выявлением болезни Ньюкасл среди птиц установить карантин на территории села Ахмет", - сообщается в проекте решения акима села, размещенном на портале "Открытые НПА".
Ранее сообщалось, что в Карагандинской области растет заболеваемость бруцеллезом.
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
Кроме того, казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?