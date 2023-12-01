В ходе тушения крупного пожара в хостеле в Алматы обнаружены тела 13 человек  

По договору аренды в помещении должен был располагаться магазин

Фото: скриншот из видео

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Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Хостел, при пожаре в котором погибли 13 человек, был размещен в здании незаконно, с нарушением санитарно-эпидемиологических, строительных требований и правил пожарной безопасности, сообщили в акимате Алматы.





Собственником здания является ТОО "КУСА Халык". Арендатор - ТОО "ALA Hostel", договор аренды от 21.09.2023 года. Целевое назначение земельного участка: для эксплуатации и обслуживания магазина. Данный объект переоборудован под хостел полтора месяца назад. Площадь хостела составляет 457 кв. м", - сообщили в акимате.





Там напомнили, что по закону "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК" при переоборудовании помещений необходимо получение разрешительных документов.





Управлением городского планирования и урбанистики города Алматы исходные разрешительные документы на переоборудование не выдавались. При изменении функционального назначения с магазина на хостел необходимо выполнение санитарно-эпидемиологических, строительных требований и правил пожарной безопасности", - подчеркнули в ведомстве.





При этом размещение хостелов в подвальных и цокольных этажах запрещено.





Хостел размещен незаконно, с нарушением санитарно-эпидемиологических, строительных требований и правил пожарной безопасности", - сообщили в акимате.





По последним данным ведомства, 49 из 56 эвакуированных постояльцев размещены в трех локациях, оставшиеся 7 человек отказались от размещения.





Все обеспечены бесплатным проживанием, питанием. На месте работают медицинские работники, оказывают поддержку психологи, представители акимата района и уполномоченная по правам ребенка", - говорится в сообщении.





В связи с пожаром в хостеле в департаменте по ЧС работает телефон горячей линии: 8 727 278 20 83 и 8 727 278 20 84.





Напомним, рано утром 30 ноября произошел пожар в помещении Almaty Hostel на улице Ади Шарипова, 86. Площадь горения составила 30 квадратных метров. В результате ЧП погибли 13 человек. 4 человека обратились за медпомощью.



