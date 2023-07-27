В Иле-Балхашском резервате продолжают тушить камыш

Фото: МЧС РК

Рассказать друзьям

Конаев. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Иле-Балхашского резервата на островках и труднодоступной болотистой местности, где отсутствуют подъездные пути, происходит горение на площади 100 га, - На территории Иле-Балхашского резервата на островках и труднодоступной болотистой местности, где отсутствуют подъездные пути, происходит горение на площади 100 га, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.





По данным ДЧС, общая площадь пожара составляла порядка 6200 га, из них потушено 6100 га.





Силами ДЧС и РГУ "ГПР "Иле-Балхаш" в пешем порядке с использованием ручных шанцевых инструментов и мотопомп производится тушение в 5-м квартале на предварительной площади 100 га. Также на участках Баканасского лесного хозяйства во избежание перехода огня силами лесхоза проводится опашка", - проинформировали в ведомстве, отметив, что угрозы населенным пунктам нет.





28 июня 2023 года с 13.40 для тушения природного пожара был задействован вертолет МИ-872 АО "Казавиаспас", который к настоящему времени осуществил 7 сбросов воды объемом 21 тонна.





В тушении задействованы 47 сотрудников, 5 единиц техники, 2 плавсредства, 3 мотопомпы и 1 беспилотный летательный аппарат. А также 25 человек и 10 единицы техники РГУ "ГПР "Иле-Балхаш", 8 человек и 4 единицы техники лесного хозяйства.



