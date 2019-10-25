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В Караганде полуторагодовалая девочка проглотила 5 иголок

24.10.2019, 10:27 10126
В Караганде полуторагодовалая девочка проглотила 5 иголок
Караганда. 24 октября. Kazakhstan Today - В Караганде полуторагодовалая девочка проглотила сразу 5 иголок, которые используются в иглотерапии, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает "Хабар 24", родители увидели рассыпанные предметы и обратили внимание на беспокойное поведение ребенка. Медики провели экстренную операцию. Три инородных тела хирурги извлекли из желудка девочки, ещё два – из двенадцатиперстной кишки. Операция прошла успешно, маленькая пациентка уже выписана из больницы. 
 
За этот год у эндоскопистов собралась уже целая коллекция предметов, которые проглотили несовершеннолетние. Монеты, гвозди, кольца, батарейки и булавки доставали врачи из детских желудков около 50 раз. С иголками врачи столкнулись второй раз за год. 
 
Ранее хирурги оперировали 14-летнюю девочку, которая случайно проглотила иголку при шитье.
 

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