В Караганде пропал восьмилетний мальчик

Караганда. 26 июля. Kazakhstan Today - Восьмилетний карагандинец пропал из двора дома, ребенка искала вся полиция области, передает Kazakhstan Today.

На официальном сайте полиции сообщается , что информация о пропавшем мальчике поступила в Центр оперативного управления города Караганды 25 июля, в 16.28. Мать рассказала, что мальчик вышел во двор поиграть, но спустя какое-то время пропал.

Женщина обратилась в полицию только после того, как самостоятельные поиски не дали результатов. В поисках ребенка были задействованы все полицейские области.

В ходе поисков было установлено, что мальчик с двумя друзьями уехал на автобусе в сторону Федоровского водохранилища. Направленные на место пять мобильных групп детей не обнаружили. Однако были установлены очевидцы, которые видели троих детей, подходящих под описание. С их слов, дети пытались разжечь костер, а после направились в город.

Уже вернувшихся в город мальчиков полиция обнаружила играющими в соседнем дворе. Дети возвращены родителям. Мама найденного ребенка выразила личную благодарность полицейским за их слаженную работу и оперативность действий при поиске детей.

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