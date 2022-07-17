В Караганде в одном из дворов нашли новорожденного

КАРАГАНДА. 16 ИЮЛЯ - 15 июля около 21.00 в Центральный отдел полиции Караганды поступило сообщение, что в одно из медицинских учреждений доставлен новорожденный мальчик, найденный во дворе многоэтажного дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На место прибыла следственно-оперативная группа, сообщает eKaraganda

По словам обнаружившей ребенка 21-летней девушки, она вечером вышла из подъезда дома и возле скамейки увидела картонную коробку, в которой находился завернутый в одеяло младенец. Девушка взяла его на руки и отнесла в ближайшее медицинское учреждение.

По словам врачей, младенцу первые сутки жизни и он около двух часов назад родился в домашних условиях. Ребенок недоношенный, в тяжелом состоянии. В настоящий момент мальчик находится в перинатальном центре под наблюдением врачей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали мать ребенка, 23-летнюю жительницу области.

Данный факт зарегистрирован в полиции. Проводится расследования.