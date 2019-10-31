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В Караганде в результате ДТП один человек погиб, пятеро госпитализированы

30.10.2019, 16:49 16282
В Караганде в результате ДТП один человек погиб, пятеро госпитализированы
Фото: 1tulatv.ru
Караганда. 30 октября. Kazakhstan Today - В Караганде в результате ДТП один человек погиб, пятеро госпитализированы, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, сегодня, около 12.00, на пересечении улиц 15-я магистраль и Методическая в Караганде 46-летний водитель автомашины "Газель", по предварительным данным, двигаясь по улице 15-я магистраль, при совершении поворота налево не уступил дорогу автомашине ВАЗ под управлением 21-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. 
 

В результате ДТП 17-летний пассажир автомашины ВАЗ скончался на месте, а также четыре пассажира и водитель автомашины ВАЗ госпитализированы", - уточнили в пресс-службе.

 
По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. 
 

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