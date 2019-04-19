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В Караганде за утро в условиях гололеда произошло 26 ДТП

18.04.2019, 16:48 8155
Караганда. 18 апреля. Kazakhstan Today - В Караганде сегодня утром в условиях гололеда произошло 26 ДТП, передает Kazakhstan Today.
 

В связи с плохими погодными условиями и допущением нарушений правил дорожного движения с утра на дорогах Караганды произошло 26 ДТП", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

 
В частности, по информации полиции, на автодороге Караганда - Темиртау 35-летний водитель автомашины SsangYong, по предварительным данным, в условиях гололеда, не справившись с рулевым управлением, совершил столкновение с автомашинами Toyota и Lada Priora. В результате пассажир SsangYong и 4 пассажира Lada Priora госпитализированы. 
 
По факту дорожно-транспортного происшествия составлен административный протокол по части 2 статьи 345 КоАП РК.
 
Полицейские Карагандинской области еще раз призывают водителей соблюдать ПДД и быть внимательными на дорогах при ухудшении погодных условий. 
 

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