В Караганде за утро в условиях гололеда произошло 26 ДТП

Караганда. 18 апреля. Kazakhstan Today - В Караганде сегодня утром в условиях гололеда произошло 26 ДТП, передает Kazakhstan Today.

В связи с плохими погодными условиями и допущением нарушений правил дорожного движения с утра на дорогах Караганды произошло 26 ДТП", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

В частности, по информации полиции, на автодороге Караганда - Темиртау 35-летний водитель автомашины SsangYong, по предварительным данным, в условиях гололеда, не справившись с рулевым управлением, совершил столкновение с автомашинами Toyota и Lada Priora. В результате пассажир SsangYong и 4 пассажира Lada Priora госпитализированы.

По факту дорожно-транспортного происшествия составлен административный протокол по части 2 статьи 345 КоАП РК.

Полицейские Карагандинской области еще раз призывают водителей соблюдать ПДД и быть внимательными на дорогах при ухудшении погодных условий.

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