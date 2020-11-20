Караганда. 19 ноября. Kazakhstan Today - В Караганде женщина покончила с собой из-за долга полицейскому, передает Kazakhstan Today.

Во вторник, 17 ноября, в одной из квартир дома по улице Можайского, 5 в Караганде было обнаружено тело женщины. По предварительной информации, она свела счеты с жизнью, выпив смертельную дозу лекарственных препаратов, сообщает портал Ratel.kz

Последний раз родные созванивались с ней в субботу.

Я решила покончить жизнь самоубийством. В этом я обвиняю (...). Я заняла у него крупную сумму денег, отдать вовремя не смогла. В залог я оформила по его требованию 3 дома и квартиру", - так начинается предсмертная записка умершей.

По словам покойной, деньги с продажи квартиры в сумме 26 миллионов тенге были переданы супруге полицейского.

По словам женщины, угрозы и давление со стороны полицейского продолжались два года. Ей не помогло погасить долг даже то, что она была вынуждена просить друзей и бывшего супруга заложить свои квартиры.

За 2018-2019 годы я выплатила ему проценты в общей сумме на 200 тысяч долларов США. Я не отказывалась от выплаты долга, признавала его, но у меня больше не было возможности ни платить проценты, ни возвращать долг. Но давление и угрозы только усиливались", - продолжала рассказ погибшая в записке.

Женщина обращалась в департамент собственной безопасности УП Карагандинской области, по ее заявлению проводили расследование по указанным фактам, но через месяц дело закрыли, пишет "Новый вестник".

Он отобрал у меня всё: бизнес, жильё, веру в справедливость. Работая в полиции, (...) подтверждает, что некоторые сотрудники полиции нечестные, корыстные и используют свои полномочия в преступных целях. Я больше не могу жить под этим гнётом, я не верю, что кто-то поможет мне… Я не вижу другого выхода. Это не самоубийство - это убийство", - говорится в предсмертной записке.

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