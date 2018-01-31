В карагандинском ЦУМе произошел пожар

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В карагандинском ЦУМе произошел пожар30.01.2018
Происшествия  20:26

Караганда. 30 января. Kazakhstan Today - Работников и посетителей карагандинского ЦУМа пришлось эвакуировать из-за возгорания в подсобном помещении, передает Kazakhstan Today.

"Горело два квадратных метра в подсобном помещении на втором этаже. Пожар ликвидирован в 16.51. Жертв и пострадавших нет. Был совсем небольшой пожар. выезжали 4 единицы техники и 17 человек личного состава", - сообщила пресс-секретарь ДЧС Карагандинской области Жанна Дауренбекова.
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