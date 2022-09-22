В Карагандинской области в ДТП погибли два врача и пострадали восемь медработников

Фото: Telegram/Минздрав РК
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Возле поселка Сарышаган в Актогайском районе Карагандинской области произошло ДТП, в результате которого погибли 2 врача и пострадали 8 медработников, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Возле поселка Сарышаган в Карагандинской области произошел трагический случай. В дорожно-транспортном происшествии погибли 2 врача и пострадали 8 медицинских работников. Они возвращались после проведения медицинского осмотра работников компании "Казахмыс", - сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Премьер-министр выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
Поручаю канцелярии премьер-министра включить в повестку одного из ближайших заседаний правительства вопрос безопасности на дорогах", - распорядился Смаилов.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения РК, в дорожно-транспортном происшествии погибли 2 врача и пострадали 8 медицинских работников поликлиники города Балхаша ТОО "Медицинский центр Жезказган". Врачи возвращались с профосмотра работников компании "Казахмыс", когда автобус, перевозивших их, столкнулся с грузовой автомашиной марки МАЗ.
Министерство приносит глубокие соболезнования родным и близким безвременно ушедших Кенжехановой Виктории Ислямовны и Кыстаубаевой Бакыт Рашитовны. Отоларинголог Виктория Кенжеханова и врач-офтальмолог Бакыт Кыстаубаева были настоящими профессионалами, отдавшими охране здоровья граждан десятки лет. Здравоохранение региона понесло невосполнимую утрату", - отметили в Минздраве.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения грузовика и автобуса в Карагандинской области погибли четыре человека.