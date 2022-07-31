В Казахстане двое военнослужащих совершили суицид

КОНАЕВ. 29 ИЮЛЯ - Мужчина потерял заглохший скутер и несколько часов пробыл в воде на Капшагайском водохранилище, передает KAZAKHSTAN TODAY.

28 июля около 22.00 на дежурную линию областного департамента по ЧС поступило сообщение, что мужчина 1988 года рождения, отдыхающий на Капшагайском водохранилище, около 19.00 уплыл на скутере и не вернулся назад, сообщает пресс-служба ДЧС Алматинской области.

В 23.10 сотрудникам оперативно-спасательного отряда Кунаева удалось найти мужчину в 700-800 метрах от берега - он находился в воде в спасательном жилете. Выяснилось, что мужчина отплыл от берега на скутере, а вскоре у него заглох двигатель.

Мужчина попытался самостоятельно отбуксировать до берега скутер, но не рассчитал силы и упустил его, скутер уплыл в неизвестном направлении. Спасатели доставили пострадавшего на берег и провели инструктаж по правилам безопасности на воде. В медицинской помощи он не нуждался.