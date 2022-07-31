В Казахстане двое военнослужащих совершили суицид

НУР-СУЛТАН. 30 ИЮЛЯ - В Казахстане военнослужащий срочной службы воинской части 3517 (город Степногорск) и военнослужащим по контракту воинской части 3502 (город Актау) совершили суицид, передает KAZAKHSTAN TODAY.
29 июля около 21.00 выполняя службу в качестве дневального по автопарку, военнослужащий срочной службы рядовой отпросился у дежурного по автопарку сходить в туалет. Через некоторое время он был обнаружен в кладовом помещении автопарка в повешенном состоянии", - сообщили в пресс-службе Национальной гвардии РК.
Отмечается, что дежурной службой автопарка была оказана первая медицинская помощь, после чего военнослужащий был доставлен на санитарной машине в ЦГБ города Степногорска, где была констатирована смерть рядового.
30 июля в 05.15 в воинскую часть поступила информация о том, что старший сержант совершил суицид путем самоповешения. При выяснении обстоятельств стало известно, что около 03.30 ночи супруга обнаружила мужа в туалете дома в подвешенном состоянии", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что по данным фактам было доложено по линии дежурной службы и оповещены взаимодействующие органы. Причины обстоятельства выясняются, проводятся служебные расследования.
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