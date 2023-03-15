В Западном Казахстане из-за паводков эвакуировано более 240 человек  

Фото: МЧС РК

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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах правительства министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Илин рассказал об обстановке в наиболее проблемных по паводкам регионах страны.





По словам главы МЧС, наиболее сложная ситуация по паводкам на сегодняшний день сложилась в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях. Там к настоящему времени известно о подтоплении 51 дома: 45 в ЗКО и 6 в Актюбинской области.





В ЗКО эвакуировано более 240 человек. Более 20 человек разместились в пункте временной эвакуации, остальные разъехались по родственникам, уточнил Ильин.









По его словам, к настоящему времени 13 из 26 переливов через дороги прекратились.





Из Атырауской и Мангистауской областей в проблемные регионы дополнительно направлены группы спасателей.





Напомним, в Уральске и трех районах ЗКО из-за паводков объявлен режим ЧС. 16 жителей села Коржын эвакуированы в районный центр с помощью вертолета.





В поселке Актюбинской области подтопило 15 домов, ФОК и кафе.



