В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,1

Астана. 29 января. Kazakhstan Today - Казахстанская сейсмологическая опытно-методическая экспедиция зафиксировала землетрясение на территории Казахстана, передает Kazakhstan Today.





Землетрясение произошло сегодня, в 18.30. Его эпицентр расположен в 903 километрах на север от Алматы, на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения составляет 9,7, магнитуда MPV - 4,1.

















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