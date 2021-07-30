В Казахстане в 2021 году утонули более 300 человек

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Об этом в ходе брифинга сообщил председатель Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Бауыржан Сыздыков.
В текущем году зарегистрированы факты гибели людей на водоемах, по состоянию на 27 июля утонуло 312 человек, в том числе 109 несовершеннолетних (в 2020 году за аналогичный период утонуло 296 человек, в том числе 83 ребенка). Гибель людей с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилась на 5%, рост гибели детей составил 31%", - заявил Сыздыков.
В купальный сезон утонуло 233 человека, в том числе 70 детей. При этом гибель людей в купальный сезон по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилась на 18%, рост гибели детей составил 21%, уточнил глава комитета.
Основной причиной гибели названо нарушение элементарных правил безопасности на водоемах, в том числе:
- недооценка собственных сил - 139,
- падение в водоемы - 65, из них 31 случай произошел по халатности родителей, которые оставили ребенка без присмотра,
- нарушение правил при ловле рыбы - 19,
- купание в нетрезвом состоянии - 47,
- неумение плавать - 27,
- при катании на плавательных средствах - семь,
- при спасении утопающего - восемь.
Бауыржан Сыздыков добавил, что с начала года спасатели совместно с полицейскими провели более 30 тыс. патрулирований и рейдов, к административной ответственности привлечено 3328 нарушителей.
В текущем году на водоемах спасены жизни 214 человек, из них сасено 43 ребенка, при этом 41 спасенный привлечен к административной ответственности за купание в неустановленных для купания местах", - резюмировал глава ведомства.
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