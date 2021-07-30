Система Orphus

В Казахстане в 2021 году утонули более 300 человек

29.07.2021 6319
В Казахстане в 2021 году утонули более 300 человек
ФОТО: voxpopuli.kz
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - Более 300 человек утонули с начала года в Казахстане, более 100 из них - дети, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом в ходе брифинга сообщил председатель Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Бауыржан Сыздыков.
 

В текущем году зарегистрированы факты гибели людей на водоемах, по состоянию на 27 июля утонуло 312 человек, в том числе 109 несовершеннолетних (в 2020 году за аналогичный период утонуло 296 человек, в том числе 83 ребенка). Гибель людей с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилась на 5%, рост гибели детей составил 31%", - заявил Сыздыков.

 
В купальный сезон утонуло 233 человека, в том числе 70 детей. При этом гибель людей в купальный сезон по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилась на 18%, рост гибели детей составил 21%, уточнил глава комитета.
 
Основной причиной гибели названо нарушение элементарных правил безопасности на водоемах, в том числе:
 
  • недооценка собственных сил - 139,
  • падение в водоемы - 65, из них 31 случай произошел по халатности родителей, которые оставили ребенка без присмотра,
  • нарушение правил при ловле рыбы - 19,
  • купание в нетрезвом состоянии - 47,
  • неумение плавать - 27,
  • при катании на плавательных средствах - семь,
  • при спасении утопающего - восемь.
 
Бауыржан Сыздыков добавил, что с начала года спасатели совместно с полицейскими провели более 30 тыс. патрулирований и рейдов, к административной ответственности привлечено 3328 нарушителей. 
 

В текущем году на водоемах спасены жизни 214 человек, из них сасено 43 ребенка, при этом 41 спасенный привлечен к административной ответственности за купание в неустановленных для купания местах", - резюмировал глава ведомства.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая