Установлено 4578 потерпевших в ходе массовых беспорядков в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 15 ЯНВАРЯ - Начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев в ходе брифинга назвал предварительные данные по погибшим и пострадавшим в результате беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На сегодня установлено 4578 потерпевших, из них 4353 ранено. В том числе 3393 сотрудников силовых ведомств. В период ЧП в морги страны доставлено 225 погибших. Часть из них - это вооруженные бандиты, участвовавшие в терактах, нападавшие на здания и сотрудников сил правопорядка", - сказал представитель Генпрокуратуры в ходе брифинга.
Он уточнил, что в числе погибших - 19 полицейских и военных.
К сожалению, жертвами актов терроризма стали и мирные граждане", - сказал спикер.
Он отметил, что приведенные данные носят предварительный характер, они уточняются и могут измениться.
На сегодня следственно оперативная группа расследует 546 уголовных дел, в том числе: 44 - по актам терроризма, 34 - по массовым беспорядкам, 15 убийств", - проинформировал Шалабаев.
По его словам, в ИВС водворено 672 подозреваемых в совершении преступлений, из них 446 с санкции суда взяты под стражу. После проверки документов и ввиду отсутствия оснований для задержания органами прокуратуры освобождено порядка ста человек. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.
В целях обеспечения прав граждан в уголовном процессе налажено взаимодействие с уполномоченным по правам человека РК, участниками национального превентивного механизма и национального совета общественного доверия. Им обеспечен доступ в места содержания доставленных и задержанных лиц с целью независимой проверки возможных случаев жестокого обращения и непредоставления медицинской помощи и защитников", - сказал начальник службы уголовного преследования.
На данный момент в прокуратуру поступило 32 обращения на действия органов правопорядка.