В KEGOC назвали возможную причину отключений электроэнергии в Атырауской области

Атырау. 20 января. Kazakhstan Today - В АО "КЕГОК" назвали возможную причину отключений электроэнергии в Атырауской области, передает Kazakhstan Today.



Вот уже больше недели Атырауская область и областной центр испытывают проблемы с электричеством - с 10 января идут отключения в жилых массивах. Как сообщили в АО "КЕГОК", 10 и 15 января в связи со значительным ухудшением погоды в виде интенсивного гололедообразования, дождя и снега произошло отключение высоковольтной линии электропередачи напряжением 220 кВ "Индер-Атырау", "Атырау-Кульсары" с разделением Атырауской и Мангистауской областей на изолированное энергоснабжение, сообщает "Ак Жайык".



19 января в Атырау прошёл брифинг, на котором руководитель управления энергетики и ЖКХ Бауыржан Тухфатов сообщил, что создана комиссия по исследованию технологических нарушений.



"Только комиссия выяснит причину отключений - технологические или экологические обстоятельства", - сказал Тухфатов.



"От жителей Атырау мы видим комментарии - как же небольшой дождик при отсутствии ветра привёл к отключению таких важных объектов. Но это не простой дождик. Раньше, наоборот, такие "профилактические" дождики смывали пыль с изоляции, и это было полезно для оборудования. К сожалению, в этот раз дождь был с "сюрпризом" - он принес какое-то вещество, которое нарушило изоляцию проводов, и пока он не высыхал, мы получали такое "светопреставление", с которым энергетики со стажем 30 и более лет столкнулись в первый раз. Для того чтобы разобраться в сути этого процесса, назначена экспертиза, привлечены лаборатории Атырау и других городов, отправлены образцы земли, воды, смывов с изоляторов. Надеемся, что сумеем разобраться в причинах", - сообщил директор областного филиала "Западные межсистемные электрические сети" АО "КЕGОС" Константин Чернохаев.



Отвечая на вопрос о состоянии трансформаторов и электрических линий в области, Чернохаев уверенно сказал, что причиной отключений не было неудовлетворительное состояние трансформаторов или высоковольтных линий.



"Причиной было нарушение электрической изоляции из-за того, что на нее попал токопроводящий слой. Что было в составе - сказать сейчас не можем. Возможно, это соли Каспийского или Аральского морей, которые были подняты ветрами и сконцентрированы в каком-то циклоне. Возможно, это что-то другое. Сейчас этим занимается специально созданная комиссия", - отметил он.



Что касается сроков работы оборудования, по словам энергетиков, у него достаточно большой запас прочности. К примеру, у автотрансформаторов и высоковольтных линий электропередачи срок службы 50 и более лет.



По словам вице-президента АО "Атырау-Жарык" Мейирбека Губашева, сейчас идет протирка изоляции, поэтому случаются кратковременные отключения света. Все рабочие бригады работают на местах.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства