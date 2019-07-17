В Китае погибла студентка из Казахстана в результате падения с 17-го этажа

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Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today – В городе Чанчжоу (КНР) погибла студентка из Казахстана в результате падения с 17-го этажа, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

Как стало известно, гражданка Казахстана Сандира Серикханова, 1995 года рождения, погибла 26 апреля в результате падения с 17-го этажа одного из жилых домов города Чанчжоу (провинция Цзянсу, КНР). Девушка проходила учебу в Технологическом университете провинции Цзянсу.

После получения информации о гибели нашей гражданки, сотрудники Генерального консульства РК в Шанхае незамедлительно оповестили о случившемся родителей Серикхановой, а также оказали содействие в срочном оформлении виз КНР в Посольстве Китая отцу и дяде погибшей", - сообщили в МИД РК.

Согласно результатам следственных действий, установлено, что смерть наступила в результате несчастного случая. Версия убийства была исключена", - говорится в сообщении.

Казахстанские дипломаты в Шанхае оказали содействие в транспортировке тела погибшей на родину. 2 мая рейсом из Пекина тело Серикхановой было доставлено в Нур-Султан.

22 мая отец погибшей С. Серикхановой обратился в Генеральное консульство РК в Шанхае с просьбой возобновить дело о смерти его дочери. Генеральным консульством РК направлено соответствующее обращение в полицию КНР, где было начато повторное рассмотрение данного дела. По итогам повторного рассмотрения дела полиция Китая подтвердила, что смерть наступила в результате несчастного случая. Версия убийства была исключена повторно", - заключили в пресс-службе.

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