В Кокшетау россиянин выбросился из окна гостиницы

КОКШЕТАУ. 19 ОКТЯБРЯ – Постоялец одной из гостиниц Кокшетау выбросился из окна, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Поселившийся в одну из гостиниц областного центра 35-летний житель Омска выпрыгнул из окна своего номера. Он скончался по дороге в больницу, сообщает ktk.kz.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 18 октября текущего года в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило сообщение, что в карете скорой помощи скончался 35-летний мужчина.
В ходе проверки сотрудниками полиции было установлено, что 18 октября, в 18.40, погибший снял номер в одном из гостиничных комплексов областного центра, где после посещения ресторана поднялся в свой номер и выпрыгнул из окна во двор комплекса. В результате мужчина скончался в карете скорой помощи", - рассказали в ведомстве.
Следственным отделом управления полиции города Кокшетау по факту гибели постояльца гостиницы начато досудебное производство по части 1 статья 105 УК (Доведение до самоубийства). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас проводится расследование.
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