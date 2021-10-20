В Кокшетау россиянин выбросился из окна гостиницы

НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - В Нур-Султане трое молодых людей залезли на арку моста ради эффектного фото, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В полицию сообщили очевидцы, что трое неизвестных залезли на арку моста, расположенного по проспекту Кабанбай батыра.

Ими оказались молодые люди в возрасте 18-ти и 19-ти лет. На такой поступок, как объясняют сами нарушители, они пошли ради эффектного фото с панорамой столицы.

В отношении нарушителей составлен административный протокол. Кроме того, с молодыми людьми проведена профилактическая беседа по соблюдению общественного порядка и недопущению правонарушений впредь. Благодаря бдительности горожан, поступок молодых людей, к счастью, не закончился трагедией",- отметили в пресс-службе Департамента полиции Нур-Султана.