В Кокшетау спасли засыпанного землей мужчину

Кокшетау. 24 апреля. Kazakhstan Today - Акмолинские спасатели вызволили из-под земляной насыпи мужчину, передает Kazakhstan Today.

Житель города Кокшетау решил провести к частному дому водоснабжение, при проведении земляных работ грунт обвалился на него и жижа из воды и глины стала затягивать мужчину в землю. К месту происшествия выехал спасательный расчет из шести человек. Спасателям пришлось вести подкоп, чтобы освободить мужчину из-под грунта. Уже через 20 минут спасатели смогли вытащить пострадавшего", - сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области.

Молодого человека сразу же передали бригаде скорой помощи, однако от госпитализации он отказался. Все время, пока велись спасательные работы, с пострадавшим работал психолог.

"В яме глубиной более 2 метров круговой формы диаметром не более 1 метра, вблизи водопроводной развязки находился мужчина, по шею засыпанный землей, в данном положении он находился более одного часа. Жители пытались самостоятельно извлечь его и несвоевременно сообщили в спасательную службу. Учитывая время нахождения, давление массы грунта на тело пострадавшего, спасатели незамедлительно приступили к подкопу и удалению земляной массы. При этом пострадавший находился в сознании и жаловался на отсутствие чувствительности в нижних конечностях. Время спасения шло на минуты, работы осложнялись большой глубиной, малым пространством и возможным вторичным обвалом из-за влажности земли и подмыва почвы", - рассказал Марат Бурбаев заместитель руководителя ГУ "Оперативно-спасательный отряд" ДЧС Акмолинской области.

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