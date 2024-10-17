16.10.2024, 20:50 15781

В Костанае на крыше многоэтажки забил фонтан кипятка

Произошел порыв трубы теплоснабжения
Костанай. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за повреждения трубы теплоснабжения на крыше многоэтажки в Костанае забил фонтан кипятка, сообщает alau.kz.

16 октября в ходе строительно-монтажных работ, где производился капитальный ремонт кровли жилого дома, произошел порыв трубы теплоснабжения в связи с несвоевременным обслуживанием и заменой трубы. В результате чего подтопило одну квартиру. Сотрудники ПКСК заменили поврежденный участок гнилой трубы, авария полностью устранена", - сообщили в акимате города.

 
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Теги:Многоэтажкапрорывтруба

новости по теме

17.10.2024, 14:37 2606

Крупный пожар потушили в одной из новостроек в Алматы  

С 7-го этажа пожар перекинулся на кровлю
Крупный пожар потушили в одной из новостроек в Алматы
Фото: Кадр из видео
Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы потушили крупный пожар на пересечении улиц Байтурсынова и Курмангазы в жилом комплексе "Престиж Алатау", сообщили в городском ДЧС.


Как сообщили спасатели, пожар, возникший на 7-м этаже высотки, перекинулся на кровлю. 25 пожарных расчетов были направлены на место происшествия по повышенному рангу. Жильцы ЖК были эвакуированы.

В ДЧС отметили, что во время борьбы с огнем пожарные столкнулись с угрозой обрушения кровли.

Площадь пожара составила 350 квадратных метров. В 13.25 пожар был локализован и в 13.45 - ликвидирован.

Информация о пострадавших не поступала.
 
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Теги:АлматыЖКПожар
17.10.2024, 11:09 5631

Жители Аягоза остались без отопления: завершен ремонт теплосети  Дополнено

Жители Аягоза остались без отопления: завершен ремонт теплосети
Фото: Depositphotos
Семей. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Аягозе завершены ремонтные работы по восстановлению тепловой сети, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Республики Казахстан.

С этого момента начался постепенный подъем температуры, и к утру она достигла 50 градусов. Территориальный департамент Комитета энергонадзора по области Абай держит ситуацию под контролем, обстановка стабильная", - заявили в ведомстве со ссылкой на Комитет энергонадзора.


Дополнено 17.10.2024, 11.20

В акимате Актюбинской области прокомментировали ситуацию с теплоснабжением в городе.

Отопление подключили ко всем домам, но проблемы по квартирам есть точечно, в том числе проблемы с готовностью дома, проблемы в самих квартирах. На каждое обращение выезжает специалист жилинспекции, Aqtobe Su-Energy Group (...) Например, в домах Военного городка отопление уже включили. Сегодня проверяют подачу (...) По адресу улице 8 Марта, 18а, тепло дали. Но по двум подъездам есть проблемы, сейчас специалисты КСК занимаются регулировкой. На улице ул. Козенкова работают специалисты", - заверила пресс-секретарь акима города Актобе Айгуль Байменова.


Напомним, вчера в Аягозе произошло аварийное отключение теплоснабжения. По данным акимата Абайской области, причиной стал выход из строя задвижки Д159.

Также газета "Диапазон" сообщала, что в редакцию поступают жалобы от актюбинцев, которые мерзнут в своих домах.
 
17.10.2024, 08:38 8426

В Алматы ощущались подземные толчки силой 2 балла

Эпицентр землетрясение расположен на территории Китая
В Алматы ощущались подземные толчки силой 2 балла
Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали 17 октября в 03.23 землетрясение, эпицентр расположен на территории Китая в 264 км на юго-восток от Алматы. Об этом сообщили в МЧС РК.

По данным сейсмологов, землетрясение ощущалось в Алматы силой 2 балла.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", - отметили в МЧС РК.


Напомним, сегодня в Алматы пройдет сейсмотренировка. Сирены прозвучат в 10.00.

При проверке системы оповещения планируется включение сирен, перехват телерадиоканалов, рассылка уведомлений через мобильные приложения. Звуковой сигнал "Внимание всем!!!" - это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении ЧС", - сообщили в ДЧС Алматы.

 
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Теги:ЗемлетрясениеАлматыКитай
16.10.2024, 08:48 23586

В результате столкновения частных грузовых поездов в области Улытау пострадали несколько человек

Столкновение произошло вблизи разъезда Сарысу в области Улытау
В результате столкновения частных грузовых поездов в области Улытау пострадали несколько человек
Фото: КТЖ
Жезказган. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В области Улытау в результате столкновения частных тепловоза и локомотива пострадали несколько человек. Об этом сообщили в пресс-службе нацкомпании КТЖ.

15 октября в 10.10 на частных путях вблизи разъезда Сарысу произошло столкновение частного тепловоза и частного локомотива. В результате произошло опрокидывание пяти порожних полувагонов и тепловоза. Частные локомотивные бригады получили травмы средней степени тяжести", - сообщили в пресс-службе КТЖ.


По данным 24.kz, в результате инцидента пострадали четыре человека.

Отмечается, что происшествие не повлияло на движение других поездов и работу магистральной сети.

Как сообщалось ранее, в Акмолинской области с рельсов сошел грузовой поезд.
 
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Теги:поездаСтолкновение
15.10.2024, 19:43 32001

В новой котельной Сарани выявили ряд проблем

Окончательные выводы сделает специальная комиссия
В новой котельной Сарани выявили ряд проблем
Фото: Depositphotos
Караганда. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Множество проблем выявили в новой котельной Сарани. По словам жителей города, в домах все еще холодно. В регион прибыл министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

По словам главы Минэнерго, произошедшее связано с рядом факторов. Окончательные выводы сделает комиссия.

Сейчас это все восстанавливается, работают ремонтные бригады. И вот окончательные выводы мы сделаем, но тем не менее работы по пуско-наладке будут продолжены, станция будет работать", - сказал Алмасадам Саткалиев.


Он добавил, что в планах запуск не только первого, но и второго котла и в целом станция рассчитана на четыре котла.

Напомним, жители города Сарани в Карагандинской области пожаловались на отсутствие отопления в своих квартирах, в то время как в регионе уже выпал снег. По состоянию на 14 октября без отопления находились жители 85 домов.

На заседании правительства вне повестки был рассмотрен вопрос с началом отопительного сезона в Сарани. Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил провести проверку и наказать виновных в проблемах в новой котельной.
 
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Теги:АварияОтоплениеСарань
14.10.2024, 19:29 48821

В Приозерском гарнизоне застрелился солдат-срочник

Он выстрелил себе в голову из закрепленного оружия
В Приозерском гарнизоне застрелился солдат-срочник
Фото: istockphoto.com
Караганда. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 14 октября в одной из воинских частей Приозерского гарнизона военнослужащий срочной службы во время несения караульной службы выстрелил себе в голову из закрепленного оружия.

Случай не связан с прохождением воинской службы. По предварительной информации, военнослужащий совершил суицид на почве семейно-бытового конфликта", - сообщили в пресс-службе Сухопутных войск РК.


Возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются. Проводятся следственные мероприятия.

Военнослужащему до окончания установленного срока службы оставалось две недели. Командование Сухопутных войск выражает соболезнование родным и близким военнослужащего. Его родным и близким будет оказана необходимая помощь", - сообщили в пресс-службе.


Ранее в Шахтинске военнослужащий-контрактник Национальной гвардии Казахстана совершил суицид.

До этого военнослужащий покончил с собой в Актау.

20 сентября офицер покончил с собой в Аягозском гарнизоне. Ранее в Алматы военнослужащий-контрактник совершил суицид на территории военного института.

22 сентября стало известно о гибели 19-летнего курсанта Пограничной академии КНБ.
 
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Теги:Миноборонысолдатсуицид
14.10.2024, 15:01 53281

В Минтруда раскрыли подробности пожара, в котором погибли пятеро детей

В ту ночь мать уехала в город, в дом пришел мужчина, чтобы затопить печь
Алматы. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Подробнее о семье и о возникновении пожара в Жетикаре, где погибли пятеро детей, рассказала в кулуарах мажилиса министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова.

По словам министра, женщина, у которой в пожаре погибли дети, трудилась в местном магазине уборщицей.

В ту ночь она уехала в город по неизвестным причинам.

В дом пришел мужчина 1995 года рождения. В 21.00 он затопил печь и ушел. Это мама прислала, чтобы дети не замерзли", - рассказала Жакупова.


Глава Минтруда также сообщила, что семья является получателем АСП. У женщины было трое детей от первого брака и трое - от второго. В мае она получила звание многодетной матери и была награждена орденом.

Мать получала около 320-330 тысяч тенге алиментов и 290 тысяч АСП в течение двух кварталов.

Напомним, тела пятерых детей обнаружили пожарные после пожара в жилом доме в Житикаре. Единственный, кто выжил из детей, - это старший брат. Ему 13 лет. В прокуратуре региона сообщили, что по факту начато досудебное расследование, предварительная причина пожара - оставление печи без присмотра. Ход расследования уголовного дела - на контроле Генерального прокурора.
 

 
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Теги:АСППожарГибель
14.10.2024, 11:40 56266

Жители 85 домов в Сарани остаются без отопления   

В городе запускают резервные котельные
Жители 85 домов в Сарани остаются без отопления
Караганда. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители 85 домов в Сарани остаются без отопления из-за наладочных работ на новой городской котельной, об этом сообщил в Instagram аким города Еркин Баулыков.

По его словам, сейчас ведутся наладочные работы на новой котельной, а пока дома подключают к резервным теплоисточникам.

У нас остается 85 домов. Сегодня мы это завершаем и подаем тепло в наши дома", - пояснил глава города.




Как вы знаете, это новый объект, он строился более 10 лет, мы прекрасно помним, с какими определенными историями он был связан, но тем не менее мы его заканчиваем. Сейчас проходит большая работа режимной наладки", - сообщил аким о работе новой котельной.


По его словам, в городе сохранены резервные теплоисточники. Сегодня ночью к теплу подключили 83 дома.

Центральная котельная, по его словам, тоже продолжит свою работу, будет выходить на нужные параметры и в последующем будет параллельно отапливать город.

Жителям пообещали, что отопительный сезон начнется при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +10 °С и ниже в течение пяти суток. Также в акимате заверили, что сделают перерасчет по счетам за электроэнергию для тех жителей, которые в текущем году были подключены к центральной котельной.

Напомним, жители Сарани жалуются, что всю прошлую зиму они провели с ледяными батареями, из-за чего у многих в домах на окнах была наледь, а по стенам пошла сырость. В этом году проблемы с отоплением продолжаются, в то время как в регионе уже выпал снег.
 

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