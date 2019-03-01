В Костанае огонь от горящего частного дома перекинулся на соседнее строение, обошлось без жертв

Костанай. 28 февраля. Kazakhstan Today - В Костанае огонь от горящего частного дома перекинулся на соседнее строение. К счастью, обошлось без жертв, передает Kazakhstan Today.

27 февраля, в 17.00, на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Аксу в Костанае. Произошло возгорание кровли на площади 150 квадратных метров с последующим переходом огня на кровлю соседнего дома на площади 200 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС МВД РК.

Пожар был локализован в 18.50 и ликвидирован в 19.03. Жертв и пострадавших нет.

В тушении пожара были задействованы 19 сотрудников и семь единиц пожарной техники ДЧС Костанайской области.

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