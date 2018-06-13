Костанай. 13 июня. Kazakhstan Today - В Костанае рабочего задавило железобетонными плитами, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы ДЧС Костанайской области, трагедия произошла 12 июня в трёх километрах от посёлка Дружба. За территорией строительной площадки произошла осадка грунта, спровоцировав падение плит, пишет alau.kz

"Из-за осадки произошло падение складированных железобетонных плит. В результате чего при несоблюдении техники безопасности был задавлен рабочий. Мужчине было 50 лет. Он скончался на месте", - сообщили в пресс-службе ДЧС.

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