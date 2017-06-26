В Костанайской области двое сельчан свели счеты с жизнью

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В Костанайской области двое сельчан свели счеты с жизнью26.06.2017
Происшествия  11:59

Костанай. 26 июня. Kazakhstan Today - Два самоубийства произошли в Костанайском районе Костанайской области 22 и 23 июня, передает Kazakhstan Today.

В первом случае счеты с жизнью свела 28-летняя жительница поселка Затобольск. Проводится досудебное расследование по статье "Доведение до самоубийства", пишет портал alau.kz со ссылкой на ДВД региона.

Еще один суицид, в поселке Садчиковка, совершил 37-летний мужчина.
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Фото: http://alau.kz
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