В Костанайской области двое сельчан свели счеты с жизнью

Костанай. 26 июня. Kazakhstan Today - Два самоубийства произошли в Костанайском районе Костанайской области 22 и 23 июня, передает Kazakhstan Today.
В первом случае счеты с жизнью свела 28-летняя жительница поселка Затобольск. Проводится досудебное расследование по статье "Доведение до самоубийства", пишет портал alau.kz
со ссылкой на ДВД региона.
Еще один суицид, в поселке Садчиковка, совершил 37-летний мужчина.
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