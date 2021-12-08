В Костанайской области мужчина упал в колодец

Фото: ДЧС Костанайской области

НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ -5 декабря, в 21.30, в пожарную часть села Карасу поступил сигнал о том, что мужчина провалился в колодец. На место происшествия выехала оперативная группа отдела по чрезвычайным ситуациям Карасуского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как выяснилось, мужчина упал в открытый колодец, но еще до приезда противопожарной службы был спасен другим гражданином, сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Руслан Тлегенов был на рабочем месте, когда к нему обратилась незнакомая женщина. Она увидела человека в колодце и попросила Руслана позвонить в полицию.

Вызволить пострадавшего без подручных средств не получилось. После звонка Руслана подъехали сотрудники отдела полиции Карасуского района и совместно вытащили мужчину, отвезли его в районную больницу с переохлаждением 1-й степени.

По словам пострадавшего, он шел домой, разговаривая по телефону. Внезапно поскользнулся, не удержал равновесие и упал в расположенный рядом открытый колодец.

Пострадавший в медицинской помощи не нуждается, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.