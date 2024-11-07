В Костанайской области обрушилось здание котельной: из-под завалов извлечен мужчина  

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Талгар. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Талгаре отменили занятия в школах и детских садах после землетрясения, которое произошло сегодня в 10.00, сообщили в пресс-службе отдела образования Талгарского района.





Занятия в школах и детских садах города Талгара на сегодня отменены", - ответили в ведомстве.





Напомним, утром жители Алматы ощутили подземные толчки силой 3 балла. Эпицентр землетрясения располагался в 33 км от города. В Талгаре и Есике подземные толчки были силой 4 балла.





В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении от МЧС. Между тем многие граждане получили на смартфоны оповещение Android о землетрясении.





В ДЧС Алматы пояснили, что система оповещения запускается в автоматическом режиме при интенсивности землетрясения в 5,5 балла и выше.