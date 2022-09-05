КОСТАНАЙ. 4 СЕНТЯБРЯ - В Костанайской области площадь пожаров превысила 43 тысячи га, один человек погиб и 10 человек пострадали в результате лесных пожаров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня с утра мы при разборе завалов непосредственно в населенном пункте Аманкарагай выявили факт гибели человека - инвалид, 1936 года рождения. В ходе оперативных мероприятий было выяснено, что участковым инспектором при проведении эвакуации был оповещен, отказался от эвакуационный мероприятий", - сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.

По факту гибели человека будет проводиться следствие.

По данным МЧС, получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 10 человек (5 человек населения, включая одного несовершеннолетнего, 1 работник лесхоза, 1 работник акимата, 3 сотрудника МЧС). Из них 4 находятся в центральной районной больнице, 6 после осмотра и оказания помощи отправлены домой.

В настоящее время общая площадь возгорания составляет более 43 тысяч гектаров из 106 тысяч лесного фонда этого лесничества. Имеются 8 активных очагов, где вероятно возникновение возгорания, в том числе верхового. С целью недопущения распространения огня на жилые постройки населенных пунктов созданы три боевых участка, где активно проводятся работы подразделения министерства.

Согласно данным МЧС, продолжается работа по тушению лесного пожара в Аулиекольском районе Костанайской области. В операции тушения пожара задействованы 91 единица техники, 3 воздушных судна, 5 пожарных поездов, 600 человек личного состава, 2 вертолета. Забор воды вертолетами для водосливных устройств велся из естественного водоема на расстоянии 25 километров от места. Проведен 21 сброс на тушение.

Пожары на территории нефтебазы села Аманкарагай (административное здание) и в селе Лесное ликвидированы. Переход горения на резервуары с бензином и дизельным топливом не допущен.

Пожары в жилых домах села Аманкарагай и села Озерное локализованы, проводится тушение отдельных очагов.

В связи с улучшением обстановки в полном объеме возобновлено движение на автодороге республиканского значения Р-36 и движение поездов по железной дороге.

Проведена эвакуация 1841 человека из сел Озерное, северной части села Аманкарагай, села Калинино и Лесное.

Местными исполнительными органами организовано размещение эвакуированных в Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате обеспечение их питанием.

Открыта горячая линия МЧС, организована работа психологов МЧС и ДЧС Костанайской области.

Акиматом Костанайской области прорабатывается вопрос объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба.

По данным МЧС, 4 сентября в Костанайскую область прибывает дополнительная группировка 15 автоцистерн, 2 вахтовки, 1 служебный автомобиль, 98 человек личного состава из ДЧС Нур-Султана, также 2 вертолета МЧС с водосливными устройствами из Алматы.